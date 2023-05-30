Пенсионерку с инвалидностью держали в рабстве и заставляли просить милостыню – реакция полиции Алматы

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Пенсионерку с инвалидностью держали в заточении 10 лет и заставляли просить милостыню в нескольких казахстанских городах. Об этой жуткой истории женщина рассказала алматинским волонтерам, которые обнаружили ее на барахолке, сообщается в сюжете Almatytv.

Изможденную и голодную в инвалидной коляске 66-летнюю пенсионерку совершено случайно заметили на барахолке. Бабушка сидела с протянутой рукой, а деньги просила перечислять на банковский счет. Заподозрив неладное, волонтеры сразу же увезли ее в дом престарелых.

Со слов пожилой женщины, она просила милостыню на улице и в жару, и в мороз. Ее якобы кормили только хлебом и водой. При этом бабушка – инвалид 1-й группы.

До приезда в Алматы она якобы жила у так называемых «торговцев людьми» в Атырау и Актобе. Потом ее передали в руки других «хозяев».

Волонтеры говорят, что неизвестные отобрали у бабушки удостоверение и пенсионную книжку, по которой получали ее пособия по инвалидности.

«Помимо нее есть другие люди-колясочники, которых привозят. Они все боятся, разговаривают шепотом. Они все говорят: «Помогите нам, спасите нас». Они все просят помощи. Но вы понимаете, что это очень серьезный вопрос. Если не придать этому делу общественный резонанс, то торговля людьми и удержание их в рабстве будут продолжаться», – рассказала телеканалу основатель благотворительного фонда «Адиль» Оксана Маралова.

Департамент полиции Алматы сообщил, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по уголовной статье «Незаконное лишение свободы».

«Производство по уголовному делу ведут сотрудники УП Жетысуского района. Обстоятельства будут установлены и приняты меры в соответствии с законодательством страны», – отметили в ДП.