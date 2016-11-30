​Перерыв для Евросоюза

«Создавая ЕС, мы разработали концепцию, о которой предыдущие поколения даже мечтать не могли. Но на пути к объединению порой выбирали слишком быстрый темп, и не все граждане хотели или были в состоянии следовать за нами», – отметил Гаук.

Президент подчеркнул, что многим людям непросто жить в мире объединенной Европы и всемирной глобализации, передает ТАСС. По словам Гаука, в первую очередь необходимо убедить население стран ЕС в том, что «единая Европа твердо стоит на ценностях свободы, демократии, мира и главенства права». В настоящее время кандидатами на вступление в Европейский союз являются Исландия, Турция, Македония, Черногория и Сербия.

В цене «вторая свежесть»

В столице Дании открылся второй магазин, продающий продукты с истекшими сроками годности, из-за высокого спроса на них, пишет издание The Local. Первый подобный супермаркет заработал в начале года в городском округе Амагер в рамках проекта Wefood, второй распахнул двери в районе Норребро.

Все продукты предоставляются производителями, поставщиками и другими супермаркетами бесплатно. Продажа просроченной продукции в Дании не запрещена, если она не представляет прямой угрозы здоровью.

В настоящее время идея реализовывать продукты с истекшими сроками годности становится все более популярной в Европе. Так, в феврале французские власти запретили супермаркетам выбрасывать еду. Ретейлеров обязали передавать продукты с истекающим сроком годности благотворительным организациям, а тех — нуждающимся. Один из французских парламентариев, одобривший закон, отметил, что новые правила позволят накормить 10 млн малоимущих.

Скудеет русский язык

Почти 20% слов из словаря, составленного Владимиром Далем, полностью вышли из употребления. Об этом говорится в исследовании Яндекса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«Сто пятьдесят лет назад был впервые полностью опубликован словарь Даля. Он прославился как словарь именно живого, повсе­дневного языка, на котором говорили в России в середине XIX века. Мы решили посмотреть, насколько сильно с тех пор изменился язык, и сравнили слова из словаря Даля с теми, которые используют люди в поисковых запросах», – говорится в исследовании.

В течение года пользователи Яндекса ищут значения 750 тыс. слов из национального корпуса русского языка за XX и XXI века. «Можно сказать, что это слова, которые употребляются в современных текстах разных жанров – от художественной литературы до деловых документов. Даль дает толкование примерно 200 тыс. слов, из них почти одна пятая (18%) за год ни разу не встретилась в поисковых запросах к Яндексу», – отмечается в исследовании компании. Причем глаголы устаревают быстрее, чем существительные.

Колонизировать Титан

Планетолог НАСА Аманда Хендрикс с коллегами назвала наиболее подходящее для колонизации человеком небесное тело в Солнечной сис­теме. Им оказался Титан – один из спутников Сатурна. Об этом сообщает Scientific American.

Титан, кроме Земли, является единственным местом в Солнечной системе, имеющим жидкие, но состоящие не из воды, а углеводородов, озера. В отличие от Марса, спутник Сатурна имеет плотную атмосферу, на 95% состоящую из азота. Это, а также магнитное поле газового гиганта позволяет защитить находящиеся на поверхности спутника тела от космической радиации.

Атмосферное давление у поверхности спутника в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволяет упростить устройство скафанд­ра для потенциальных колонизаторов. Препятствиями на пути колонизации ученые видят низкие температуры на Титане. Они оцениваются в минус 180 градусов Цельсия.

Снег укутал... пальмы

На Саудовскую Аравию обрушился снегопад, передает Al Arabiya. Под снежным покровом оказались пустынные области в центральных и северо-западных регионах после того, как температура воздуха там упала ниже нуля по Цельсию.

Снег, в частности, выпал в таких городах, как Шакра в центре, Табук на северо-западе и Табарджал на севере. До этого на королевство выпали обильные осадки в виде ливней.

В прошлый раз в снег выпадал в этом регионе в январе 2013 года. Тогда в Табук съезжались жители соседних городов, чтобы посмотреть на редкое для этих мест природное явление.

Уничтожают домашних птиц

Около 190 тыс. домашних уток уничтожены в Нидерландах для предотвращения распространения птичьего гриппа. Об этом сообщает BBC News.

Ликвидация была проведена на шести фермах после того, как вирус обнаружили в поселке Биддингхёйзен, расположенном в 70 километ­рах к востоку от Амстердама. Проверены все хозяйства в радиусе трех километров. Также создана санитарная зона с радиусом в 10 километ­ров, через которую запрещен транзит домашней птицы. Ранее штамм гриппа H5N8 проявился в Дании, Швеции, Германии и Финляндии.

Начались проблемы и в Азии. Как сообщают СМИ, решение забить около 310 тыс. кур приняли власти японской префектуры Ниигата, где на местной птицеферме также был выявлен вирус птичьего гриппа H5N8.