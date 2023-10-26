План реформирования селекционной отрасли презентовали в правительстве РК

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, система семеноводства в стране нарушена, а действующие в этой отрасли предприятия разобщены

Фото: пресс-служба правительства РК

Для решения вопроса, напрямую влияющего на продовольственную безопасность страны, Министерство сельского хозяйства разработало и презентовало в правительстве проект Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур РК на 2024-2028 гг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, система семеноводства в стране нарушена, а действующие в этой отрасли предприятия разобщены.

«Казахстан имеет высокую импортозависимость по таким культурам, как: кукуруза, плодовые, ягодные, орехоплодные, рожь озимая, овощные, бахчевые, семена картофеля и сахарная свекла. По ним обеспеченность семенами отечественной селекции составляет менее 10%. В меняющихся климатических условиях отечественная система селекции и семеноводства не может обеспечить фермеров устойчивыми к болезням и стрессовым ситуациям сортами», — сообщил Тасжуреков.

Еще одной серьезной проблемой является крайне низкая подготовка и обновление кадров. Практически отсутствует приток молодых специалистов, средний возраст отечественных селекционеров – 61 год.

В то же время в стране есть все необходимые условия для развития селекции и семеноводства. Благоприятный климат, наличие орошаемых земель, близость экспортных рынков семян сельскохозяйственных культур – все это конкурентные преимущества Казахстана.

Для решения накопившихся в отрасли вопросов сформирован Комплексный план. Документ включает 15 мероприятий, среди которых: оснащение лабораторной базы аграрных университетов современным оборудованием; подготовка кадров, совместная работа НАНОЦ с зарубежными научными институтами по выведению сортов и гибридов основных сельхозкультур; создание национального генофонда растений, цифровой платформы прослеживаемости семян, посадочного материала и ряд других мероприятий.

Кроме того, начата работа по реформированию системы аграрной науки, в частности, трансформированию НАНОЦ в агротехнологический хаб.

Ожидаемый результат от реализации – обеспечение аграрного сектора необходимым объемом посадочного материала отечественной селекции и снижение импортозависимости от зарубежных семян.

По итогам презентации проекта Комплексного плана решено организовать встречу с руководителями научно-исследовательских институтов и ведущими казахстанскими учеными в области селекции и семеноводства для детального обсуждения всех включенных мероприятий.

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