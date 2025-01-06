Подростка спасли во время пожара в ВКО
126
В городе Серебрянск района Алтай произошел пожар на площади 80 кв.м, во время которого из задымленного помещения дома был выведен ребенок 2010-го года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Состояние подростка удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.
На территории частного жилого дома горели конструкции хозяйственных построек. Из-за пожара произошло сильное задымление дома, так как хозблок вплотную пристроен к нему.
Пожар ликвидирован на общей площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.