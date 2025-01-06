Подростка спасли во время пожара в ВКО

Происшествия
126
Венера Баталова
корреспондент

В городе Серебрянск района Алтай произошел пожар на площади 80 кв.м, во время которого из задымленного помещения дома был выведен ребенок 2010-го года рождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Состояние подростка удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.

На территории частного жилого дома горели конструкции хозяйственных построек. Из-за пожара произошло сильное задымление дома, так как хозблок вплотную пристроен к нему.

Пожар ликвидирован на общей площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

 

#пожар #подросток #задымление

Популярное

Все
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак
Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
Почти 2,5 млрд тенге похитили из бюджета работники образования Туркестанской области
Какие инвестпроекты планирует Минпром в 2025 году
Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте
Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле
Нуралхан Кушеров назначен акимом Туркестанской области
До 95% увеличат охват детей дошкольным воспитанием и обучением в РК
В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам
Доллар подорожал в Казахстане перед Рождеством
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахстане
Почти 20 кг марихуаны нашли в машине жителя Кызылординской области
Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Осужден глава департамента экологии в ВКО
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Военнослужащий Минобороны Нурлан Ботагарин награжден орденом «Айбын» III степени за героизм при спасении пострадавших в авиакатастрофе
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
Закон Республики Казахстан
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
МВД обратилось к казахстанским водителям
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Упавшее в реку авто достали из воды в Семее
Почти 40 магнитных шариков проглотил в новогоднюю ночь малы…
Более 9 тыс. человек остались без света в Канаде
Водолазы извлекли тело утонувшего в Балхаше мужчины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]