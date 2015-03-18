Поэты, близкие по духу Свежий выпуск 5640 Фатима ОРАЗБЕКОВА, старший преподаватель ТарГУ им. М. Дулати Арман ШАУХАНОВ, кандидат педагогических наук

Классик казахской литературы Абай Кунанбаев, проявляя большой интерес к русской поэзии и прозе, считал, что изучение языка, культуры и искусства русских является ключом к лучшей жизни для его народа, путем к западной культуре, прогрессу. Сам он прошел своеобразную русскую школу благодаря знакомству с политическими ссыльными, через общение с ними впитал прогрессивные идеи своего времени, занимался самообразованием, усваивая русский язык через произведения классиков русской литературы: А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, И. Крылова, И. Тургенева, Ф. Достоевского...

По мнению Мухтара Ауэзова, перевод стал одним из путей творческой учебы Абая у русских классиков. В романе «Путь Абая» он пишет: «Пушкин и Лермонтов. ...За эту зиму оба стали так близки Абаю... Явились из другого мира, изъяснялись на другом языке, а отнеслись к нему приветливо, как родные. Двойники его в огорчениях и в грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты своими мыслями подобен нам!» Абай создал около 50 переводов из произведений Пушкина, Лермонтова и Крылова. С особым вдохновением работал над переводом отрывков из романа А. Пушкина «Евгений Онегин», чья тонкая лирика перекликалась с чувствами самого поэта.

Известный ориенталист второй половины XIX века академик А. Крымский, владевший большинством восточных языков и написавший фундаментальный труд «Тюрки, их языки и литературы», в различных исследованиях не обошел вниманием и развитие казахской литературы того периода. Он изучал общественно-литературную деятельность Абая Кунанбаева и, в частности, писал: «Его стихотворные переводы из русской поэзии превращались в национальное казахское достояние, например, он переводил пушкинского «Евгения Онегина», и вся казахская степь распевала «Письмо Татьяны», усвоивши его от профессиональных певцов, певших под аккомпанемент домбры. Пушкинский лиризм и лермонтовскую грусть переносил Кунанбаев и в собственные художественные стихотворения, посвященные степной природе, красоте женщин и любви».

Об Абае как переводчике в 1903 году в журнале «Россия» (т. 18), выходившем под редакцией В. Семенова, автор А. Седельников сообщает следующее: «Этому же автору (Абаю. – Авт.) принадлежат хорошие переводы «Евгения Онегина» и многих других стихотворений Лермонтова (который оказался наиболее понятным для киргизов). Таким образом, от семипалатинских оленши (певцов) можно слышать, например, «Песню Татьяны», распеваемую, конечно, на свой мотив». Лермонтов был одним из самых любимых и наиболее близких по духу поэтов Абая. Он признавался: «Лермонтов – поэт сильного негодования, поэт, чья любовь проникнута ядом гнева». В течение 20 лет (1882–1902) поэт перевел более 30 стихотворений и отрывков из поэм Лермонтова.

М. Ауэзов в статье «Абай и русская литература» писал: «Абай возлагал все надежды на будущее, на скорейшее приобщение казахского народа к великой русской культуре... С огромной тщательностью и особой любовью переводил Абай стихи Лермонтова. Из них «Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», «Дары Терека», «Парус», отрывки из «Демона» до сих пор остаются непревзойденными по мастерству среди переводов из русских классиков на казахский язык».

К переводу образцов классики Абай подходил творчески, чтобы произведения были понятны и доступны казахам. Стремился передать дух произведения, его содержание, отказываясь от дословного перевода. Переводя Лермонтова, Абай использует разнообразные методы передачи текста оригинала. Почти половина всех переводов является свободными, вольными. Метод вольного перевода позволил Абаю творчески воспринять все лучшее в художественном достоянии русской литературы и отразить его в восприятии казахского народа. В подтверждение правильности выбора Абаем подходов и методов перевода следует привести высказывание Н. Гоголя: «Иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно, для того чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые... если мы переведем их слово в слово, иногда уничтожают половину силы подлинника. В переводе более всего нужно привязываться к мысли и менее всего к словам». Это своеобразный ориентир для переводчиков поэзии – передать мысль, чувства, интонацию и только потом – выражающие их слова.

Абай считал себя обязанным передать идейное содержание и эмоциональное совершенство Лермонтова в полной мере. Для этого он находил в казахском языке новые обороты, метафоры, сравнения, новые ритмы, что способствовало совершенствованию языка казахской поэзии. Но это не означает, что Абай не обращал внимания на размеры и ритм произведений русских классиков. Например, переводя «Горные вершины», он сумел сохранить и перекрестную рифму, и соответствующий размер, и ритм, насколько это возможно в казахском языке с постоянным (неподвижным) ударением.

Мог ли представить себе классик немецкой поэзии и известный ученый (член Петербургской академии наук) Иоганн Вольфганг Гете, написавший философски вдохновенные строки в 1780 году, что спустя более полувека их воспримет умом и душой гений русской поэзии Михаил Юрьевич Лермонтов (1840), а еще через полвека они зазвучат на казахском языке устами великого Абая? Он не только перевел «Горные вершины», но и обессмертил гете-лермонтовские строки замечательной мелодией – песню Абая «Қараңғы түнде тау қалғып» вдохновенно поют второе столетие.

Символично, что на родине Абая, в Карауле, центре Абайского района (ВКО), установлена мраморная стела с барельефными изображениями трех поэтов разных эпох, разных наций, но единых в душевном порыве: Гете, Лермонтова и Абая, связующим звеном которых стало стихотворение «Горные вершины спят во тьме ночной». Под каждым барельефом приведены тексты стихотворения на немецком, русском и казахском языках.

Вопросы теории перевода и анализ переводческой и просветительской деятельности Абая даны в монографии академика З. Ахметова «Лермонтов и Абай» (1954). Еще при жизни поэта его переводы получили широкое распространение, служили делу приобщения казахов к русской культуре. Для ряда своих переводов из Пушкина и Лермонтова Абай сложил мелодии. Его песни «Письмо Татьяны», «Горные вершины» и другие пользовались среди народа большой популярностью. Своими переводами Абай способствовал развитию литературного перевода в целом, многое сделал для сближения двух народов.



