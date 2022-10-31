Поиски и находки Турсынхана Закенулы

27 декабря 2001 года в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» была опубликована статья бывшего тогда министром культуры, информации и общественного согласия Мухтара Кул-Мухаммеда под названием «В литературу вошло новое имя», в которой сообщалось, что исторический роман «Көк бөрілердің көз жасы» («Слезы серых волков») писателя Турсынхана Закенулы победил в закрытом литературном конкурсе, посвященном 10-летию Независимости.

Сегодня автору той книги, доктору исторических наук, лауреату ордена «Құрмет», премии «Культегин» в области тюркологии, а также международной литературной премии «Алаш», автору монографий и учебников, писателю и переводчику, профессору Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Кайыркену Турсынхану Закенулы исполняется 60 лет.

Он родился в 1962 году в местности Кара-Иртыш, в верхней части реки Иртыш, территориально принадлежащей Китаю. С ранних лет слушал эпосы о казахских батырах, и в нем укреплялся дух предков-кочевников. Каменные изваяния, наследие давних времен, пробудили у него страсть к истории. В 1981-м поступил на исторический факультет Синьцзянского университета и окончил его с отличием. Позже поступил на филологический факультет Пекинского национального университета (Цент­ральный университет Миньцзу), где стал изучать чагатайскую письменность.

В 1993 году Турсынхан Закенулы одним из первых вместе с семьей вернулся на историческую родину. Работал в журнале «Жұлдыз» Союза писателей Казахстана, преподавал на факультете востоковедения КазНУ им. аль-Фараби.

«Көк бөрілердің көз жасы» – одно из самых ярких произведений Турсынхана Закенулы, в котором он обращается к теме Чингисхана, не получившей должного внимания в казахской литературе. В частности, воссоздает художественную хронику сложных времен, переживаемых казахскими племенами (найманами, кереями, меркитами и другими) до и после объединения Великой степи Чингисханом. Писатель Шерхан Муртаза в одном из интервью говорил: «Автор рассказал все так, словно сам был там и видел все своими глазами. Историческая реальность описана очень живо. Свежая картина, новый взгляд».

Академик Рымгали Нургали отмечал: «Автор силой художественного слова смог донести до нынешнего поколения события конца XII – начала XIII века. Видно, что писатель посчитал более рациональным передать происходившие с нашим народом события через создание общепонятных художественных образов, нежели путем чопорных академических исследований. Это направление, сначала возникшее в мировой литературе, получило развитие и в отечественной. В казахской литературе впервые данные хронологические рамки были представлены в историческом романе. На положительную оценку произведения повлияло и то, что автору удалось так описать исторические события и личности, что их художественный образ встает перед глазами читателя, словно живой…

Сколько бы ни было написано исторических романов о Чингисхане и его потомках в мировой литературе (русской, французской, китайской и других), сочинительство на эту тему не чуждо и казахам, потому что события, потрясшие весь мир, берут свое начало именно на казахской земле. Большинство исторических деятелей, как соратники, так и соперники Чингисхана, которые являлись свидетелями этих событий и находились с ним бок о бок, были нашими предками. Поэтому нынешнее поколение казахов, которые являются их прямыми потомками, не могут не гордиться историей своего рождения и не взять в руки перо».

Роман «Көк бөрілердің көз жасы» нашел горячий отклик у читателей. После его публикации как в научных кругах, так и среди писателей и в обществе в целом возникла большая дискуссия вокруг личности Чингисхана.

Следующее произведение автора называется «Мәңгітас» («Вечный камень, или Свидетельства старины глубокой»). Турсынхан Закенулы вновь погружается в казахскую историю, затрагивая ее тюркский период. И это не случайно, поскольку ранее он тщательно исследовал данную тему с научной точки зрения.

Им были написаны две большие монографии – «Күлтегін ескерткіші: тарихи-деректанулық талдау» («Памятник Культегину: историко-источниковедческий анализ») и «Көне түркі ескерткіштеріндегі қытай жазбалары» («Китайские надписи на древнетюркских памятниках»). Кроме того, автор опубликовал ряд научных статей, посвященных истории древних тюрков и ойратов. Отметим, что древнетюркский язык был темой, которую он изучал с большим энтузиазмом. Результатом этого неподдельного интереса стал роман «Мәңгітас».

Произведение начинается с торжест­венного события 2001 года, когда в Астану привезли копию памятника Культегина, обнаруженного в бассейне реки Орхон. Размышления молодого историка по имени Ербулан уносят читателей в далекое прошлое.

Роман посвящен сложным событиям Второго Тюркского каганата, начиная с отъезда юного Тоньюкука на учебу в Чанъ-ань, столицу табгачей, и заканчивая его смертью на реке Орхон. В книге также представлены подвиги Елтериса Кутлук-кагана, основателя Второго Тюркского каганата, и его младшего брата Капагана, великого деятеля, с именем которого связан расцвет Тюркского каганата, истории о Бильге-кагане и Культегине, детях Елтериса.

В романе ярко описан Тюркский ренессанс в истории кочевников. Убедительно переданы характеры героев-батыров, кочевой образ жизни и положение простого народа. Достоверно представлены взаимоотношения древних тюрков с Табгачской (Танской) империей и другими прилегающими территориями. В произведении нашли отражение проблемы налаживания внешних отношений с Китаем: чего опасаться, как организовать государственную власть, как увеличить численность небольшого народа, как сделать бедняков богатыми, как обеспечить мир и порядок, как сохранять независимость. Все эти вопросы чрезвычайно актуальны и сегодня. Важно и то, что читатель благодаря мастерству автора может ощутить дух того времени.

Роман «Аттила» – еще одно историческое произведение Турсынхана Закенулы, вышедшее совсем недавно. Как заявил автор в интервью газете «Қазақ әдебиеті», это его собственный образ Аттилы, литературный портрет легендарной личности. Он подчеркивает степное происхождение и навыки кочевой жизни героя.

По мнению автора, Европа является продолжением Азии. Исторически между ними не было четких границ, существующих сегодня. Во-первых, само пространство не было четко разделено, а значит, не отличалось и сознание живших там людей. Поэтому неудивительно, что Аттила и его предки отправились в Европу. Возможно, они бывали там и раньше. Европейцы, в свою очередь, также жили на Востоке.

Аттила, проживший в римском дворце десять лет по договору обмена заложниками (аманат), с юных лет был погружен в язык и традиции римлян. Подобно тому и римлянин Аэций, пробывший у гуннов в качестве заложника десять лет, вернулся домой, впитав в себя традиции и язык гуннов. Освободившись от статуса заложников и вернувшись в свои страны, они встречаются, и постепенно между ними устанавливаются дружеские отношения.

По мере усиления угрозы нападения западных готов (вестготов) на Рим с севера укреплялся союз римлян с гуннами. Но римляне сильно ослабли. И гунны решили сами собирать налоги, которые римляне ранее платили готам. Более того, римляне не были верны своей союзнической клятве. Поэтому гунны вторглись в римские владения. Теперь Аэций и Атилла превратились в противников на поле боя...

Войны с Византией, поход на Кавказ, судьба женщин при римском дворе, осада Константинополя... Роман увлекательно повествует о путешествии Аттилы на восток в древнее поселение его предков. Визит Аттилы в Ордос объе­динил восточных и западных гуннов. Это подготовило почву для появления Голубых тюрков в Улынской степи в более поздние времена.

Три упомянутых романа стали ведущими произведениями исторической прозы на тему ранних веков в современной казахской литературе.

Не менее ценны работы Турсынхана Закенулы-историка. Ученый обратился к малоизученной в отечественной историографии древнетюркской эпохе. Его монография «Күлтегін ескерткіші: тарихи-деректанулық талдау» является единственным трудом, посвященным исследованию рунического и китайского текста на памятнике Культегину. Автор дает интерпретацию этнонимов и топонимов, исторических событий и названий. За данный труд в 2019 году Турсынхан Закенулы был удостоен премии «Культегин» МОН РК.

Научной новизной отличается и монография «Көне түркі ескерткіштеріндегі қытай жазбалары». В ней ученый тщательно изучает некоторые китайские тексты по древнетюркским памятникам. Ранее историки не ставили вопросы, почему, когда и кем они были написаны. Турсынхан Закенулы собрал соответствующие тексты, систематизировал их и перевел с собственными комментариями, что не только помогает правильно читать рунические надписи на орхонских памятниках, но и дополняет их по содержанию.

Еще одним научным достижением Турсынхана Закенулы стало исследование «Ойратнама: Жоңғар мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы және жойылуы» («Ойратнама: образование, развитие и разрушение Джунгарского государства»). Это первая работа в отечественной историографии, посвященная истории ойратов. В данном труде отражена целая эпоха – начиная с этногенеза ойратов, их прародины, описываются отношения с соседними племенами, стремление Монгольской империи «расправить крылья» в Евразии, заселение Джунгарии, войны с Казахским ханством, противостояние с империей Мань-Цин и заканчивая ее уничтожением казахами и маньчжурами. Также здесь представлено взаимопроникновение казахско-ойратских законов.

Профессор Турсынхан Закенулы имеет свой почерк и в области научного перевода. Он перевел на казахский язык труды китайского ученого Су Бэйхая «История казахской культуры» (1 том) и «Всеобщая история казахов» (4 тома). Это был титанический труд! Целью ученого было ознакомить читателя с методологией: показать, как более правильно рассматривать китайскую историографию в соответствии с нацио­нальной историографией, подвергнуть критике несостоятельные подходы, подготовить государство и общество к продвижению отечественной истории. Об этом автор неоднократно говорил в интервью и статьях в СМИ.

Турсынхан Закенулы – историк, смело излагающий собственные представления об истории казахской государст­венности. При этом он уже давно утверж­дает, что тексты на древнетюркских памятниках, в частности на стеле Культегину, следует рассматривать как документ, имеющий для казахской государственности конституционное значение и представляющий собой своего рода начало национальной идеологии.

Его мечта – установить в Усть-Каменогорске и Астане памятники известным политическим деятелям древнетюркской эпохи, авторам мечты о «Вечной стране» – Культегину, Бильге-кагану, Тоньюкуку, возродить ставку Западнотюркского каганата в Таразской области, поставить памятник Истеми-кагану. По мнению ученого, это будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Поздравляем писателя, историка, переводчика и педагога Кайыркена Турсынхана Закенулы с 60-летием и желаем успехов в работе международной научно-практической конференции «Традиция и новые парадигмы изучения восточной цивилизации», которая по этому случаю пройдет в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева.