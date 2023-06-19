Полиция Шымкента начала расследование по шокирующим кадрам с отловленными животными
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На шокирующие кадры с отловленными животными отреагировали в полиции Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Ранее в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова был обнародован ряд видео с десятками трупов отловленных кошек. На одном из роликов кошка и вовсе с отрубленной головой и лапами.
Эту публикацию сотрудники Департамента полиции Шымкента обнаружили 17 июня в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ.
«Управление полиции Енбекшинского района начало досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Жестокое обращение с животным». Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в ДП.