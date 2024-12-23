Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Дональд Трамп пригрозил вернуть канал под контроль США из-за тарифов за проход судов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так и будет. Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждения», — заявил президент этой страны Хосе Рауль Мулино в ответ на слова избранного американского президента Дональда Трампа, пригрозившего вернуть канал под контроль США.

Трамп пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Вашингтона. Республиканец назвал канал «жизненно важным национальным активом» Соединенных Штатов.

В 1977 году американский президент Джимми Картер и глава Панамы Омар Торрихос подписали договор о постепенном выводе канала из-под контроля США. В 1999-м канал полностью перешел Панаме.

Мулино подчеркнул, что с тех пор не было никаких возражений. Отвечая на критику Трампа, президент отметил, что тарифы формируются «публично и открыто с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации».

«Канал не имеет никакого контроля, прямого или косвенного, ни со стороны Китая, ни со стороны Европы, ни со стороны США или какой-либо другой державы», — подчеркнул глава Панамы.

Трамп ответил на заявление панамского лидера: «Мы еще посмотрим». Он также опубликовал фотографию Панамского канала в своей соцсети Truth Social с подписью «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина.

 

#США #Трамп #Панама #Панамский Канал

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