В США планируют аннулировать 200 тысяч виз просителей убежища

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти США продолжают курс ужесточения миграционной политики и собираются аннулировать 200 тысяч виз просителей убежища. Эта отмена может стать крупнейшей в истории страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Администрация Дональда Трампа сообщила, что намерена аннулировать деловые и туристические визы 200 тысяч иностранцев, которые уже обратились или добиваются убежища в Соединенных Штатах.

Если это решение не будет обжаловано или пересмотрено, оно станет крупнейшей разовой массовой отменой виз в истории США.

«Мы взаимодействуем с Министерством внутренней безопасности США, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые приезжают в Соединенные Штаты якобы как краткосрочные посетители, а затем подают прошение об убежище, чтобы остаться здесь навсегда», – заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Он отказался уточнить, сколько именно виз будет аннулировано, отметив, что «их число остается динамичным, а аннулирование будет происходить поэтапно».

В ближайшие недели Госдепартамент, как ожидается, объявит об аннулировании виз категорий B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год лицам, которые обратились или обращаются за убежищем.

Визы B1 обычно выдаются для деловых поездок, а B2 – для туризма, посещения родственников и получения медицинской помощи. От нынешних заявителей обеих категорий требуют подтвердить, что они не намерены просить убежища в США, и предоставить доказательства того, что планируют вернуться на родину.

Аннулирование визы не повлечет за собой немедленную депортацию, уточнили чиновники, однако лица с незавершенными делами о предоставлении убежища лишатся статуса деловых или туристических путешественников.

Этот шаг стал очередным элементом масштабного ужесточения миграционной политики администрации Трампа, которое усилилось после его возвращения в Белый дом на второй срок.

Администрация уже ужесточила требования к соискателям виз, в частности обязав их раскрывать историю активности в соцсетях, вводя высокие денежные залоги до начала рассмотрения заявок и полностью запрещая выдачу виз гражданам ряда стран.

В пятницу судья отменил политику администрации Трампа, введенную ранее в этом году и в соответствии с которой приостанавливалась выдача иммиграционных виз гражданам 75 стран.

Федеральный судья США Джанетт Варгас, назначенная бывшим президентом Джо Байденом, заявила, что эта политика «противоречит закону и выходит за рамки предоставленных полномочий», отметив, что она подрывает закрепленное Конгрессом требование, согласно которому ключевая роль в принятии визовых решений отводится консульским сотрудникам.

 

#США #Трамп #виза

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