Об этом сообщила пресс-служба правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетели в столицу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Здесь они примут участие в Саммите «Центральная Азия – Италия».

Напомним, что в Астане с официальным визитом находится Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Позже пресс-служба сообщила, в Казахстан прибыл Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.