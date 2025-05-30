Токаев и Мелони поговорили тет-а-тет в Акорде

Президент
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В Акорде состоялась торжественная встреча Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, прибывшей с официальным визитом в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана и Премьер-министр Италии представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры в формате тет-а-тет. Глава государства поблагодарил Председателя Совета министров Италии за то, что она приняла приглашение посетить с официальным визитом Казахстан.

– Ваш визит – это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства выразил признательность Премьер-министру Италии за участие в специальной сессии Международного форума Астана.

В свою очередь Джорджа Мелони подчеркнула, что данный визит призван активизировать казахско-итальянские отношения.

– Хочу еще раз выразить Вам благодарность за приглашение и теплый прием, а также за то, что предоставили мне возможность выступить с речью на Международном форуме Астана, который становится все более значимой площадкой для диалога. Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион – как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами, – отметила Председатель Совета министров Италии.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен по актуальным темам региональной и международной повестки.

#переговоры #Токаев #Акорда #Мелони

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