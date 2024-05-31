Сразу на 70% выросли продажи соли на рынке Казахстана

Фото: пресс-служба Минторговли

Объем реализации соли на внутреннем рынке РК за год вырос сразу на 70,7%, достигнув 171,2 тыс. тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Объем добычи соли в Казахстане за 2023 год составил 1,8 млн тонн – сразу на 13,4% больше по сравнению с 2022-м. При этом годом ранее рост достигал 39,5%.

За январь-апрель текущего года в стране добыли 340,7 тыс. тонн соли – на 17,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Две трети объема добытой соли пришлось на Кызылординскую область, где было добыто 232,1 млн тонн. В регионе расположен крупнейший завод «Аралтуз», который производит пищевую, кормовую и техническую соль.

Значительные объёмы также пришлись на Карагандинскую (43,9 тыс. тонн), Павлодарскую (23 тыс. тонн) и Атыраускую (18,4 тыс. тонн) области.

Отечественные заводы за январь-март 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на соль на 96,2%. Производство в этом периоде выросло за год на 18%, а импорт увеличился на 16,3%, составив, однако, лишь 13,3 тыс. тонн.

Более половины имеющихся ресурсов соли уходит на экспорт: 179,9 тыс. тонн за январь–март текущего года — на 8,9% меньше, чем за январь-март 2023-го. Для сравнения: годом ранее доля экспорта составляла 66,3%. Объём реализации соли на внутреннем рынке за год вырос сразу на 70,7%, достигнув 171,2 тыс. тонн.

По итогам апреля текущего года цены на поваренную соль (кроме соли товарной категории «экстра») показали рост на 3% за год. Годом ранее наблюдалось удорожание сразу на 9,2%.

Средняя розничная стоимость килограмма соли (кроме соли товарной категории «экстра») по итогам апреля текущего года составила 65 тенге. Среди крупных городов РК дороже всего соль стоила в Усть-Каменогорске (85 тенге за кг). Следом идут Талдыкорган, Астана и Караганда: 81, 80 и 79 тг соответственно.

Дешевле всего соль обходилась жителям Актобе: 47 тенге за кг – почти в 2 раза дешевле, чем в Усть-Каменогорске. Следом идут Шымкент (51 тенге), а также Туркестан и Кызылорда (по 53 тенге в каждом из городов).

Объем производства соли в мире за 2023 год, по данным геологической службы США, составил 273,8 млн тонн – на 0,7% больше, чем за 2022-й. Соль необходима для жизни человека и служит различным целям, включая сохранение пищевых продуктов и улучшение их вкуса, поддержание здоровья и различные промышленные процессы. Хорошей новостью является то, что мировые континентальные ресурсы соли огромны, а содержание соли в океанах практически безгранично.

Крупнейший производитель соли – Китай: 53 млн тонн за 2023 год – на 1,9% меньше, впрочем, чем годом ранее. Следом идут США и Индия: 41 млн и 30 млн тонн соответственно. На тройку ведущих стран совокупно приходится почти половина всего производства соли в мире.

В соседней с Казахстаном России за 2023 год произвели 7 млн тонн соли – сразу на 12,5% меньше, чем за 2022-й. По объему производства соли РФ замыкает топ-10 в мире.