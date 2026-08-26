Обязательное страхование жилья от природных катастроф намерены ввести в Казахстане

Экономика,Недвижимость

Ежегодный страховой взнос планируется установить на доступном для населения уровне – ориентировочно от 2 до 20 тыс. теңге в год в зависимости от уровня риска в конкретном регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане планируется внедрить обязательное страхование зарегистрированного жилья граждан от землетрясений, наводнений (паводков) и лесных пожаров природного характера. Соответствующие изменения содержатся в проекте «Программы развития страхового рынка до 2030 года». Документ разработан по поручению Главы государства Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком совместно с участниками рынка и экспертным сообществом, сообщает Kazpravda.kz

Как пояснили в АРРФР, новая система призвана обеспечить гражданам гарантированную финансовую поддержку при наиболее разрушительных природных катастрофах. На сегодня восстановление жилья после крупных стихийных бедствий в значительной степени осуществляется за счет бюджета или собственных средств граждан. При этом катастрофические риски отличаются масштабом и высокой концентрацией убытков, поэтому требуют коллективного страхования и перестрахования.

С учетом международного опыта, в том числе Турции, Испании и Франции предлагается поэтапно внедрить систему в регионах, наиболее подверженных рискам катастроф. На первом этапе она будет запущена в пилотном режиме в трех регионах, после чего планируется распространить ее на 16 регионов страны.

Ежегодный страховой взнос планируется установить на доступном для населения уровне – ориентировочно от 2 до 20 тыс. теңге в год в зависимости от уровня риска в конкретном регионе. При наступлении страхового случая выплата составит 500-кратный размер уплаченного взноса и будет производиться в течение пяти дней после подтверждения события. На первом этапе средства будут предназначены для покрытия первоочередных расходов пострадавших. В дальнейшем по мере накопления средств рассматривается возможность перехода к выплатам, позволяющим восстановить поврежденное или приобрести новое жилье.

Для обеспечения устойчивости системы будет создан Фонд обязательного страхования жилища. Он будет собирать обязательные взносы, формировать резервы, организовывать выплаты и перестраховывать катастрофические риски.

Одновременно предлагается включить покрытие катастрофических рисков во все договоры добровольного страхования недвижимости. Часть страховой премии будет передаваться страховыми организациями в Фонд в рамках перестрахования. В результате собственник жилья, имеющий добровольный полис, сможет получить фиксированную выплату из Фонда дополнительно к возмещению от своей страховой организации.

Предусматривается трехлетний отлагательный период, в течение которого Фонд будет накапливать средства за счет акционерного капитала и перестраховочных премий. После его завершения собственники жилья начнут ежегодно уплачивать обязательные страховые взносы и в случае повреждения их жилищ от стихийных бедствий Фонд будет осуществлять страховые выплаты.

Предполагается, что реформа позволит создать устойчивую систему финансовой защиты жилья от природных катастроф, ускорить оказание помощи пострадавшим и снизить нагрузку на государственный бюджет при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, добавили в агентстве.

#жилье #страхование #катастрофа

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