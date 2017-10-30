​Профессия – примиритель

Институт страхового омбудс­мана в Казахстане существует с 2007 года. Это независимое в своей деятельности физическое лицо, которое осуществляет урегулирование спорных ситуаций между страховщиками и их клиентами, а также между самими страховыми организациями. Занимающий эту должность с ноября 2015-го Андрей Копов рассказал в интервью нашему изданию о том, в каком направлении движется страховой рынок, как природные катаклизмы и техногенные аварии стимулируют страховую культуру, а также о том, когда из «бардачков» наших автомашин исчезнут бумажные полисы.

– Андрей Викторович, известно, что внесенный в Мажилис Парламента проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» напрямую касается деятельности страхового омбудсмана...

– Главное изменение связано с расширением полномочий страхового омбудсмана. Изначально этот институт создавался для того, чтобы рассмат­ривать спорные ситуации во взаимоотношениях между самими страховщиками, а также между страховщиками и их клиентами – держателями полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Именно поэтому на текущий момент моя деятельность регулируется одним Законом – «Об обязательном страховании ответственности водителя транспортных средств».

Теперь же изменения и дополнения, касающиеся деятельности страхового омбудсмана, будут внесены в 10 законов. При этом его статус закрепится в Законе «О страховой деятельности». Там же будут прописаны принципы деятельности «примирителя», решения которого являются обязательными к исполнению страховыми организациями.

Страховой омбудсман после принятия изменений и дополнений в законодательство будет рассматривать спорные взаимоотношения по всем обязательным видам страхования, в том числе добровольным, где выгодоприобретателем является физическое лицо. Единственное ограничение – «примиритель» может рассматривать только дела, сумма выплаты по которым не превышает 10 тысяч МРП. Если она выше, то спор должен рассматриваться судом.

– Деятельность страхового омбудсмана позволяет решать большое количество спорных ситуаций, не доводя дело до суда?

– Совершенно верно. В нынешнем году Верховный суд запустил пилотный проект, расширивший перечень дел, которые могут рассматривать медиаторы в рамках досудебного урегулирования. Туда как раз попали и дела, связанные со страхованием.

Теперь сторонам предлагают урегулировать свои взаимоотношения по таким делам в досудебном порядке, более того, некоторые суды не принимают к рассмотрению подобные споры, если стороны не попытались их решить в досудебном порядке.

Я в своей работе применяю различные инструменты для урегулирования спорных взаимоотношений, и один из них – медиация. Медиатор не принимает окончательное и обязывающее решение, а приводит стороны к какому-либо компромиссному, устраивающему их решению и закрепляет его соглашением.

В отличие от медиаторов, если я вижу, что достижение комп­ромисса невозможно, то исходя из норм законодательства и положений договоров уже как арбитр выношу решение, которое является обязательным к исполнению.

– Каково самочувствие страхового рынка в целом?

– Рынок растет: за первые восемь месяцев сбор страховых премий вырос на 6,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем активов страховых и перестраховочных организаций увеличился на 8,2% с начала года, страховые резервы выросли на 10,1%. Традиционно растет страхование ОГПО автовладельцев, так как увеличиваются и количество автомашин, и размер минимального расчетного показателя, который используется при расчете размера страховой премии.

Если говорить о самочувствии игроков рынка, то нужно отметить работу уполномоченного органа, который проводит работу по ужесточению требований к капитализации страховых компаний, активам, изменению подхода к расчету пруденциальных нормативов. На этом фоне ряд компаний, по моей информации, будут консолидироваться, чтобы выполнять новые регуляторные требования. Кроме того, рынком ожидается, что, возможно, будет объединяться бизнес дочерних страховых компаний Народного банка Казахстана и приобретенного им Казкоммерцбанка.

– Несмотря на стабильный рост показателей страхового рынка Казахстана, его объем в ВВП остается крайне низким. В чем причина? Отсутствие страховой культуры?

– Да, о развитии страхового рынка в той или иной стране принято судить по отношению собираемых страховых премий к ВВП. В развитых странах данный показатель доходит до 7%, у нас он находится на уровне 0,5%. Это действительно вопрос культуры страхования.

Если сейчас спросить любого из нас, какими страховыми полисами мы владеем, то, помимо полиса страхования ОГПО авто­владельца, возможно, в наличии окажется лишь полис добровольного страхования автомобиля – КАСКО. Большинство людей не страхуют ни свое имущество, ни свою жизнь и здоровье.

– В свое время большие на­дежды связывались с тем, что развитие обязательных видов страхования повлечет за собой вовлечение граждан в добровольное страхование. Оправдались ли эти надежды?

– Введение обязательных видов страхования, и в первую очередь страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, стало мощным драйвером рынка страхования в целом, а также приучило основную массу автолюбителей страховать свою ответственность. Помимо того что этот вид страхования показал свою работоспособность, его внедрение выполнило образовательную функцию, так как многие граждане на его примере поняли работу страхового механизма и в дальнейшем начали пользоваться добровольными видами страхования – КАСКО и другими.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на страховую культуру в Казахстане, стал приход в республику иностранных инвесторов, особенно в сфере добычи полезных ископаемых. Как правило, такие компании ни шагу не делают без обеспечения себя страховой защитой, тем более при начале работы в новой для себя стране, когда не все риски и правила игры хорошо известны. Помимо того что они сами страхуют свое имущество, сотрудников, грузы, оборудование и ответственность, они требуют такого же подхода и от своих партнеров и подрядчиков.

Казахстанские структуры, работавшие с иностранными инвесторами, волей-неволей приучились к использованию страховых инструментов. И что самое интересное – даже прекратив сотрудничество с западными компаниями, наладив собственный бизнес, они продолжают покупать страховую защиту, потому что поняли эффективность этого инструмента.

Есть такое наблюдение: тот, кто хоть раз получил выплату после наступления страхового случая, становится постоянным клиентом страховых компаний, более ответственно относится к управлению рисками.

– Еще говорят, что после резонансных ЧП, техногенных аварий или природных бедствий наблюдается бум спроса на страховые продукты. Так ли это?

– Да, это действительно так. В Японии, например, проводилось исследование, которое показало, что после землетрясений происходит пикообразный рост страхования имущества и домовладений. Проникновение страхования в некоторых регионах страны доходило до 60% домостроений. Но затем, в период затишья, когда не происходят ни землетрясения, ни цунами, ни тайфуны, начинается спад, и уровень страховой защиты падает до 20%.

Потом случается новое землетрясение и начинается очередной страховой бум. Для нашей страны эта тенденция тоже характерна. Нечто подобное происходило после наводнений и паводков в некоторых регионах Казахстана, когда вода подтапливала дома и дачные участки. Были отмечены всплески страхования и после пожаров в торговых центрах. Кто-то шел покупать дополнительные огнетушители, а кто-то отправлялся за страховкой.

Но здесь есть один нюанс. Когда начинаются такие всплески, страховые компании могут повысить требования к таким рискам, это называется ужесточением андеррайтинга, что выражается в том числе в виде увеличения страхового тарифа, повышения требований к пожарной безопас­ности и так далее.

– Еще одной новеллой упоминавшегося выше законопроекта является переход к использованию цифровых инструментов в страховании. Расскажите об этом подробнее.

– В законопроекте идет речь о введении электронных страховых полисов по обязательным видам страхования. Другими словами, страхователи смогут приобретать полисы при помощи интернет-ресурсов страховых компаний или каких-то мобильных программ и приложений. Это станет возможным благодаря интеграции единой страховой базы данных и базы данных административной полиции.

В этом случае наличие страховки у водителя полицейский сможет проверить по номеру автомашины или фамилии владельца. Необходимость в предъяв­лении бумажного страхового полиса отпадет. Это только одна из сторон. Вторая заключается в том, что у страховых компаний высвободятся ресурсы, которые сейчас затрачиваются на оформ­ление бумаг, вбивание данных с бумажных носителей в элект­ронные кадастры.

Теперь стоит вопрос о том, чтобы сделать следующий шаг. Если полис продается в электронном виде, то и сбор документов для страхования должен осуществляться так же.

Страховые компании, по моему мнению, должны избавить своих клиентов от необходимости сбора всех документов в бумажном виде, от визитов в офис страховой компании и так далее. Конечно, страховщикам придется разработать какие-то мобильные приложения, которые автоматизируют этот процесс. К примеру, сейчас при страховании движимого или недвижимого имущества обязательной процедурой является фотографирование объекта страхования. То есть ты должен приехать в офис к страховщику или страховому агенту, который сделает фотографии транспортного средства, подтверждающие, что оно не повреждено. В случае с квартирой такого агента нужно вызывать к себе домой.

Думаю, в дальнейшем все будет меняться. Достаточно будет скачать мобильное приложение на свой смартфон, сделать в определенных проекциях фотографии своего транспортного средства, которые тут же загрузятся на сервер страховой организации. Во-первых, отпадет необходимость в содержании большого числа агентов, а во-вторых, не нужно будет тратить время на поездки в офис страховых компаний и дополнительно рисковать своим транспортным средством. Может, я хочу его застраховать до того, как выехать из автосалона?

Думаю, что в дальнейшем и при ДТП можно будет самостоя­тельно фиксировать на фото и видео повреждения автомашин, чтобы урегулировать ситуацию без участия дорожной полиции. В таком случае рассмотрение споров будет занимать несколько дней, а не длиться месяцами.