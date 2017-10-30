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Профессия – примиритель
Институт страхового омбудсмана в Казахстане существует с 2007 года. Это независимое в своей деятельности физическое лицо, которое осуществляет урегулирование спорных ситуаций между страховщиками и их клиентами, а также между самими страховыми организациями. Занимающий эту должность с ноября 2015-го Андрей Копов рассказал в интервью нашему изданию о том, в каком направлении движется страховой рынок, как природные катаклизмы и техногенные аварии стимулируют страховую культуру, а также о том, когда из «бардачков» наших автомашин исчезнут бумажные полисы.