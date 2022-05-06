Прогулка по Бельгии

В столице проходит выставка «Путешествие по Бельгии в комиксах».

Открывая мероприятие, посол Королевства Бельгия в Казах­стане Анри Вантигем отметил, что выставка организована в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия.

– Мы надеемся и верим, что посредством искусства сможем рассказать казахстанскому народу о себе. Если говорить об истории комикса, то в 1930 году был создан всемирно известный популярный бельгийский мульт­фильм о журналисте Тинтине, который отправляется в путешествие и полицейские авантюры по всему миру. Бельгийские комиксы стали вдохновением для Стивена Спилберга в Голливуде. После Второй мировой войны началось развитие мультипликационных комиксов для бельгийских детей «Спиру», «Тентен» и другие. Герои комиксов не только вымышленные, но и реальные. В Бельгии многие города украшены декорациями комиксов, героями мультфильмов, их можно увидеть и на улицах Брюсселя. Это показывает, насколько их персонажи близки и любимы бельгийцами, – сказал г-н Анри Вантигем.

Благодаря представленным работам иллюстраторов Оливье Шраувена, Хэка Лиманса, Жан-Клода Серве, Джефа Неейса, Брэхт Эвенса, Тибэ, Дидье Комеса, Франквина зрители увидят знаменитые города и памятники Бельгии, узнают о культурных традициях страны. Изображения Фландрии, Валлонии, Брюсселя фигурируют в красочных оригинальных историях. Здесь представлены и романтичный Брюгге, и Мехелен с его собором, Арденны, города Бинш, Шарлеруа, Брюссель.

Торгово-экономический советник Бельгии в Казахстане Айжан Мусаканова сообщила, что цель выставки – доступно и интересно рассказать людям о Бельгии.

– Почему через комиксы? Потому что в Бельгии комиксы считаются девятым искусством. Целые музеи в Брюсселе посвящены комиксам, много разных бутиков и магазинов, где люди зачитываются комиксами. У них сильная комиксная культура. В представленном в столице туре по Бельгии человек видит комиксы, а также город, местность, провинцию, в которой, собственно, и происходит действие комиксов, – рассказала она.

Вернисаж продлится до 17 мая в ТРЦ «Керуен». Воспользовавшись специальным виртуальным QR-кодом, можно прослушать онлайн-лекцию гида о выставке на разных языках.