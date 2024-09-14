Прошел 105 км за сутки

Ходьбой Евгений увлекся в начале этого года, когда понял, что пора бороться с лишним весом. Малоподвижный образ жизни, вредная еда, сидячая работа – все это негативно сказывалось на здоровье.

– Особенно меня смущал живот. И я решил срочно исправлять ситуацию, – рассказывает Евгений.

В Facebook узнал о сообществе любителей ходьбы «Миллион шагов», которое организовал Дмитрий Каминский и о котором уже писала наша газета. И присоединился к ребятам. Сначала ходил по 5–6 тыс. шагов в день, потом по 15 тыс.

– Первый свой рекорд я поставил в апреле – 40 тысяч шагов в день. Ноги ужасно болели! В мае решил увеличить до 100 тысяч. С еще одной девушкой из группы вышли в четыре утра и закончили в шесть вечера. Но вышло всего 60 километров, – вспоминает ходок.

В июне он побил-таки поставленный перед собой план в 100 тыс. шагов за день. И был просто счастлив!

– Было очень тяжело! Сначала хотелось спать, потом было жарко, пошел дождик. Но поддерживали друзья из группы и жена – в чате они следили за моим походом и подбадривали, – продолжает Евгений.

А в июле удалось пройти заветный миллион шагов за месяц. К этому времени вес снизился до 67 килограммов, причем безо всяких диет. Но желание побить собственный рекорд опять не давало покоя.

Десятого сентября, надев новые кроссовки, чего, в общем-то, не стоит делать при длинных дистанциях, Евгений двинулся в путь. Поначалу ходил неподалеку от дома, чтобы в случае чего переобуться. Но кроссы не подвели.

– Вышел в полночь и первые шесть часов шел очень быстро, практически без отдыха. В 6.15 пришел домой, поел и случайно уснул минут на 40. Хорошо, что дочку надо было отводить в школу, и меня разбудили, – смеется мой собеседник.

Дальше он ходил уже без определенного маршрута, порой забредая в самые неожиданные места и периодически возвращаясь домой поесть.

– К восьми вечера я очень сильно устал, скорость снизилась до трех-четырех километров в час. Но к 23 часам я выполнил свой рекорд – прошел 105,6 километра! До суток оставался еще час, я бы мог походить черепашьим ходом, но оставил этот запас на следующий год, – с уверенностью говорит Евгений.