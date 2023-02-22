«Путь к Байтереку»

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Флора Левина

Так называется роман в жанре фэнтези журналиста из Семея Айман Шарипхановой.

Жанр фэнтези сегодня очень популярен, и в большей мере благодаря кинематографу. Сложно найти тех, кто не видел знаменитые картины о Гарри Поттере, «Властелин колец», «Хроники Нарнии», «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и «Аватар». Но этих фильмов, побивших рекорды кассовых сборов, могло не быть вовсе, если бы писатели не создали свои произведения и не издали книги.

– Я, как и миллионы людей во всем мире, обожаю фэнтези. Это почти что сказки, только они длиннее, в них события более детально описаны, персонажи больше «прорисованы». Нередко в фэнтези есть элементы детектива, приключений, путешествий, романтических историй и даже ужастиков. Часто такие произведения имеют фольклорную составляющую. Мой роман не исключение. В его основе – мифы и легенды, предания и сказки, традиции и ритуалы, приметы, пословицы и поговорки казахов. Впрочем, у большинства тюркских народов древние мифы и легенды почти одинаковые, есть только незначительные различия, – рассказывает Айман Шарипханова.

Читая фэнтези, она всегда думала: почему нет среди них романов, основанных на казахской национальной культуре? Ведь мир фольклора казахов разнообразен и богат. Но у нас раскручены преимущественно иностранные персонажи.

– Наши дети хорошо знают, кто такие Бэтмен или Спайдермен, хоббиты, орки, гоблины и так далее. Но и у нас есть огромное количество интересных и самобытных сказочных героев, которые могут стать персонажами захватывающих фэнтези, – считает автор.

Главный герой романа «Путь к Байтереку» – мальчик по имени Тлемис. Автор не создает образ традиционного былинного батыра, лидера, способного повести за собой войско, обладающего силой, мужеством, умом, находчивостью, способного ради общих интересов биться с врагами до победы, не жалея собственной жизни. В Тлемисе нет ничего волшебного, героического. Это обычный мальчик со своими недостатками и слабостями, который по ходу развития сюжета предстает перед читателем совсем другим человеком.

До 10 лет он был полным и неуклюжим, сильно заикался, у него была акрофобия – боязнь высоты. Но постепенно мальчик меняется. В книге показано торжество воли человека, победы над своими слабостями, его свободный выбор. Ведь жизнь – это борьба, и нужно уметь преодолевать трудности, не сдаваться и всегда оставаться Человеком.

– Я начала жизнеописание героя с первых минут рождения, чтобы показать, как происходило становление личности, как повлияло на мальчика окружение – его мать Кундыз, отец Буркут, дедушка Кайсар, бабушка Кулян, его воспитатели по военной школе. Здесь приведена в художественной форме вековая методика национальной педагогики. Появлению на свет Тлемиса мешали темные силы: хан подземного мира Даукара решил его убить, подослав ведьму Албас­ты. Но на защиту Тлемиса встали и светлые силы. Верховный бог Тенгри через ясновидящего баксы Койлука спас мальчика и его мать, – рассказывает Айман Шарипханова.

Говорят, что судьба человека предначертана ему свыше. Тлемису было уже определено Тенгри сыграть особую роль в жизни своего народа, ему предстояло защитить свою семью, а также жителей города.

Казахи верили, что бог Тенгри, мать Умай, ангелы и умершие предки – аруахи могли подавать людям в повседневной жизни свои небесные знаки. Так, Буркуту, отцу Тлемиса, который мечтал о рождении ребенка долгие годы, было видение: белобородый старец подарил ему верблюдицу с голубыми глазами, которая должна была родить верблюжонка. Почему с голубыми? Потому что у его жены Кундыз глаза были такими. Второй знак высшие силы подали бабушке Кулян, когда она молилась за спасение невестки и ребенка при тяжелых родах. Крошечные лук и стрелы размером с монету по мере взросления Тлемиса тоже увеличивались, в итоге превратившись в полноценные лук и стрелы.

Среди положительных героев романа – незримо присутствующий бог Тенгри, мать Умай, которая являлась покровительницей детей и женщин, баксы Койлук, верные друзья Тлемиса – Айдар, Жамбурбай, Акылжан, которые прошли с ним все испытания. Их общий предок по отцовской линии батыр Мерген прославился своими подвигами, защищая народ от вражеских набегов и темных сил. Еще один добрый персонаж – маленькая шилде Аяла. Шилде – это тоже персонаж древних преданий, крошечная, ростом с воробушка, фея. Она нянчила совсем маленьких детей, а когда те начинали ходить и говорить, то напрочь забывали о своей няне.

Герои книги живут в Шеберкенте – городе мастеров, где правит мудрый хан Аспан. Автор описала, какими ремеслами занимались древние жители, какими были их дома, быт, политическое устройство, законы.

В романе описана и легенда о Байтереке и живущей в его ветвях птице Самрук. Байтерек – это мифологическое дерево, которое соединяет три мира: верхний, где живут бог, ангелы, аруахи, средний – земной мир людей и нижний, где правит хан подземного ханства Даукара, где течет река Тоймадым (Ненасытная) из крови и слез человеческих. Там возвышается железный замок черного хана и обитают подданные Даукары – химеры. Есть у черного хана и слуги, которые могут выходить на поверхность в средний мир, чтобы вредить людям.

В романе описан главный праздник казахского народа Наурыз, а также обрядовые торжества по поводу рождения ребенка – шілдехана, жарыс қазан – посвящения в наездники, молодежные посиделки вокруг алтыбақана – качелей на шести бревнах и другие. Одежда и пища степняков в романе такая же, как и у настоящих предков тюркских народов. Приведены несколько подлинных рецептов приготовления старинных блюд, ныне подзабытых.

Верным спутником каждого степняка всю жизнь оставался конь. У Тлемиса появится крылатый конь Тулпар – сильный, выносливый и мудрый. Он умеет говорить и дает советы своему хозяину. Целая глава книги посвящена военному делу и оружию. Приведены тактики ведения боя. Всему этому учится юный Тлемис.

– Наш фольклор – богатый, яркий, удивительный, это кладезь знаний. Здесь можно черпать вдохновение бесконечно. Я использовала только крохотную частичку это бесценного культурного наследия моих предков, – отмечает Айман Шарипханова.

Роман «Путь к Байтереку» вышел тиражом в 1 000 экземпляров в серии «Абай әлемі». Для читателей книга будет доступна и в электронном формате совершенно бесплатно. Может быть, в недалеком будущем по ее мотивам снимут фильм.

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