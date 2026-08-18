Кульминация не за горами

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

До финиша сезона остается немного туров, и градус напряжения в борьбе за чемпионский титул и бронзовые награды достиг пика.

фото ФК «Каспий»

Лидеры турнирной таблицы синхронно набрали дежурные три очка. Возглавляющий ее шымкентский «Ордабасы» на домашней арене уверенно сломил сопротивление усть-каменогорского «Алтая» – 3:1. Хозяева быстро открыли счет усилиями Сергея Малого, но затем норвежский форвард Берн Йонсен оформил победный дубль. Шымкентцы набрали 52 очка и сохраняют комфортную дис­танцию. Преследующий лидера действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» в перенесенном матче 9-го тура переиграл жезказганский «Улытау» со счетом 3:1. У алматинцев забитыми мячами отметились бразилец Эдмилсон, финский легионер Ойва Юккола и Азамат Туякбаев.

В споре за третью строчку «Астана» была в шаге от шестой победы подряд в Петропавловске благодаря голу Станислава Басманова, однако «Кызылжар» сотворил чудо: на 93-й минуте сербский полузащитник Неделько Пишчевич точным ударом отобрал у столичного клуба победу – 1:1.

Осечкой конкурента мгновенно воспользовался «Актобе», сотво­ривший эффектный камбэк в Кызылорде против «Кайсара» – 2:1. У хозяев гол забил нигериец Виктор Мозес. Однако в конце встречи ганский нападающий Даниэль Соса сначала сравнял счет, а на 93-й минуте оформил дубль и вырвал важнейшие три очка.

Вплотную к группе лидеров подобрался кокшетауский «Окжетпес», переигравший на выез­де «Атырау» (2:0). «Елимай» из Семея проявил железный характер в Актау, отыгравшись с 0:2 у «Каспия» (2:2). Костанайский «Тобол» в меньшинстве одолел в Павлодаре «Иртыш» со счетом 2:0. А столичный «Женис» под руководством нового наставника, боснийца Владимира Слишковича, выдал свой самый результативный матч сезона, разгромив талдыкорганский «Жетысу» – 4:1.

#Спорт #футбол

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