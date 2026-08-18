«Реал» официально представил нового главного тренера

Футбол

Для Моуринью это возвращение в мадридский клуб: ранее он уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мадридский "Реал" официально представил Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

"Презентация Жозе Моуринью", - гласит подпись к публикации "сливочных" в соцсетях.

Напомним, о назначении Моуринью стало известно 11 июня. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Для Моуринью это возвращение в мадридский клуб: ранее он уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период португальский специалист выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также оставил заметный след в истории клуба, заложив фундамент для последующих успехов команды.

#контракт #Реал #тренер #Моуринью

Популярное

Все
Высокий международный интерес
На принципах гласности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
Магия Хан-Тенгри
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Comic Con Astana побил рекорд
В соответствии с требованиями законодательства
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане
Рекорды в Ташкенте
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Потенциал дальнейшего развития
Что ты можешь сделать для своей страны?
Более 453 млн просмотров
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома
Саудиты продолжают строительство километрового небоскреба
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Читайте также

Кульминация не за горами
«У меня много дел»: Роналду заявил о последнем годе в футбо…
Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона
Прощание с Лигой чемпионов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]