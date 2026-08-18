«Реал» официально представил нового главного тренера

Для Моуринью это возвращение в мадридский клуб: ранее он уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мадридский "Реал" официально представил Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

"Презентация Жозе Моуринью", - гласит подпись к публикации "сливочных" в соцсетях.

Напомним, о назначении Моуринью стало известно 11 июня. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Для Моуринью это возвращение в мадридский клуб: ранее он уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За этот период португальский специалист выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также оставил заметный след в истории клуба, заложив фундамент для последующих успехов команды.