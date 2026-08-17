«У меня много дел»: Роналду заявил о последнем годе в футболе

41-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

— Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие. У меня так много дел, что трудно сказать что‑то одно. Футбол может оставить большую пустоту, поэтому нужно заполнять свое время разными способами, а не только одним. А еще больше веселиться, больше путешествовать, смотреть и играть в падел, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, чего я добился. Ведь, в конце концов, это были 25 лет, полные жертв, — сказал Роналду.