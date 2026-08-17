«У меня много дел»: Роналду заявил о последнем годе в футболе

Звезды,Футбол
Айман Аманжолова
корреспондент

По словам футболиста, это были 25 лет, полные жертв

Фото: fondoruso.ru

41-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

— Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие. У меня так много дел, что трудно сказать что‑то одно. Футбол может оставить большую пустоту, поэтому нужно заполнять свое время разными способами, а не только одним. А еще больше веселиться, больше путешествовать, смотреть и играть в падел, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, чего я добился. Ведь, в конце концов, это были 25 лет, полные жертв, — сказал Роналду.

На протяжении профессиональной карьеры Криштиану Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», а сейчас является игроком «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что португальская футбольная суперзвезда Криштиану Роналду после разочарования на Чемпионате мира, переключился на новый проект. По информации издания The Sun, 41-летний нападающий клуба "Ан-Наср" объединился с режиссером франшизы "Kingsman" Мэттью Воном для создания амбициозного сериала о мире футбольных агентов.

#футбол #Роналду #карьера

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