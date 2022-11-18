Пятилетнего мальчика связывали и морили голодом в многодетной семье в Кокшетау

Фото: НеМолчи.KZ

В Кокшетау пятилетнего ребенка из многодетной семьи госпитализировали из-за сильного истощения. По данному факту региональная полиция проводит проверку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данным стражей порядка, в полицию с заявлением обратилась жительница областного центра с целью обратить внимание на своего родственника. По ее словам, мужчина не занимается воспитанием детей. Его ребенок 2017 года рождения находится в истощенном состоянии. Кроме того, малыша периодически связывают.

В результате проверки и выезда по месту проживания факт истощения у ребенка подтвердился. Родители уточнили, что за медицинской помощью не обращались.

Как отметили в пресс-службе ведомства, педиатр направил ребенка в больницу.

Кроме того, было установлено, что 37-летний житель Кокшетау имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей от первого брака и четырех несовершеннолетних детей – от второго. В настоящее время проживает со второй женой.

Также, как добавили в полиции, информация направлена в орган опеки и попечительства о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время проводится проверка. Назначено обследование ребенка, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - проинформировала пресс-служба ДП Акмолинской области.

Как рассказали в общественном фонде «НеМолчи.kz», ребенок в свои 5 лет весит всего 10 килограммов. Сообщается, что мальчика связывали смирительной рубашкой, закрывали одного в комнате, не разрешали контактировать с другими детьми, не давали полноценного питания и воды, вследствие чего ребенку поставили различные диагнозы: обезвоживание, цирроз печени, рахит.

По словам общественников, сигналы в опеку уже поступали 3 года назад, но никаких действий с их стороны не было. К счастью, в Кокшетау приехал дедушка детей, зашел к ним в гости и увидел происходящее.

«Дверь в комнату, где его держали, открывалась вовнутрь. Мальчик, взявшись зубами за ручку, открыл ее на себя, вышел на голос дедушки со словами: «Я хочу кушать». Сестры развязали, мальчик немного поел, после чего подбегает сожительница, снова связывает ребенка и кидает в комнату», - говорится в посте.

Также общественники уточняют, что ребенка изъяли из семьи, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.