Рабочий погиб на цементном заводе в Карагандинской области

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Рабочий погиб на цементном заводе в Актау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления по испекции труда Карагандинской области.



Несчастный случай на производстве произошел еще 12 июля, но о нем стало известно только сейчас.

"По факту смертельного несчастного случая, произошедшего 12 июля текущего года, с помощником машиниста вращающейся печи АО "Карцемент" С.И. Каном 1979 года рождения распоряжением главного государственного инспектора труда Карагандинской области назначена комиссия по проведению специального расследования", – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины несчастного случая определят по окончании спецрасследования.