Раскраски на колесах

Раскрасить автомобили – такое развлечение для маленьких пациентов областной детской больницы в Петропавловске придумали активисты благотворительного фонда «Улыбка».

Ребята от 5 до 15 лет, некоторые в бинтах и в гипсе, брали в руки кисточки и смело рисовали на полированных поверхностях автомобилей солнышко, цветы, котиков, зеленую травку – в общем, все то, что обычно рисуют дети, представляя счастливый окружающий мир.

– Мы каждый год проводим такую акцию накануне Дня защиты детей, – сообщил директор областной многопрофильной детской больницы Нурлан Жакупов. – Красками, которые легко смываются, дети рисуют на машинах таксопарка. В обычное время это запрещено делать, а в праздник можно. Дети в восторге!

По данным департамента полиции, с начала года на дорогах Северо-Казахстанской области произошло 10 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали 11 детей.