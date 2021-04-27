Разваливается на глазах

Думали, землетрясение

В минувшую среду (21 апреля) в корпункте «Казправды» раздался звонок: «Дом трещит по швам, фасад рушится, нам страшно».

Тут же вспомнилось, как в 2012 году в карагандинской «Бесобе» рухнула пятиэтажка. Бросаю все, прыгаю в машину, срочно выезжаю на место.

...Девятиэтажный дом 2019 года постройки. Расположен в экологически благополучном уголке. Горожане по-свойски называют его Куленовкой – в память о директоре Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината Ахате Салемхатовиче Куленове.

По его инициативе с конца 1980-х здесь стали расти улицы с солидными особняками – наш ответ западным «таунхаусным» пригородам. Позже взялись за высотки. Вот такой 9-этажный дом по улице Бауыржана Момышулы, 14 и стал для жильцов ночным кошмаром.

Во дворе молодая мама с двумя детьми. Знакомлюсь. Алия Бейсеканова рассказывает: прос­нулась в четвертом часу ночи от треска и скрежета. Испугалась, подумала, что землетрясение.

– Утром с мужем выглядываем – стык развалился, облицовку сорвало, окна рядом повело, – говорит Алия. – Очень страшно.

Каркасный 162-квартирный дом построен блоками, загнутыми зигзагом. Так сказать, с фантазией. Развалился как раз один из стыков между блоками – высыпалась куча не то трухи, не то шлака. Разорвало обшивку из металлического профиля. На глаз высота проема – больше 25 метров, ширина – метров 10, толщина – около метра.

Возле стены зависают промышленные альпинисты – пробуют залатать стекловатой. Внизу – руководитель группы Кирилл Зенков. Объясняет: они здесь по просьбе застройщика, их наняли поскорей провести ремонт. Сам в шоке от того, с чем пришлось столкнуться.

– Каждую стену надо было утеп­лить пакетами минеральной ваты, посадить на «зонтики», проложить уплотнители, – поясняет специалист. – Вместо этого в шов насыпали крошку и прикрыли листами. Пока было сухо, стык держался. Как только влага попала внутрь, крошка намокла и собственным весом разорвала облицовку.

Промышленные альпинисты уже в третий раз на этом доме по аварийным вызовам. Первый стык, по словам Кирилла, развалился в январе, второй – в конце февраля. Сейчас они латают третий. «А там еще четвертый на очереди»,– невесело прогнозирует Кирилл.

Как живется людям в доме, который трещит по швам? У Алии слов не хватает от возмущения. Они въехали в новое жилье в сентябре прошлого года, радовались новоселью. Но как только наступили морозы, в квартире стало неуютно. Стены отсырели, покрылись плесенью, появился невыносимый холод.

– В любую квартиру зайдите – у всех так, – говорит молодая мама. – Я знаю семьи, которые на зиму переехали к родственникам, потому что в насквозь отсыревших квартирах дети начали болеть. Дом только первую зиму простоял. А что будет дальше?

Любой брак за ваши деньги

Скандальную 162-квартирную девятиэтажку возвели, как уже было сказано выше, в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Стоимость одного квадратного метра – от 163 тыс. тенге. Все жильцы – ипотечники, минимальный ежемесячный платеж – 80 тыс. тенге. Спрашивается: за что люди отдают свои кровные? За стресс, ненормальные условия, страх за свое здоровье и здоровье своих детей?!

Пенсионер Бакытбек Амренов рассказывает: они направили заявления во все инстанции – в областную прокуратуру, акимат, в антикоррупционную службу. От последней 12 апреля поступил ответ: признаков правонарушений нет.

– Дом разваливается, крыша протекает, теплоизоляции нет, стены промерзают, система отоп­ления в аварийном состоянии, – говорит пенсионер. – Какие еще нужны признаки? Неужели застройщик не виноват?

В акимате Усть-Каменогорска ситуацию прокомментировали так: к данному объекту местная исполнительная власть никакого отношения не имеет. Строительство шло за счет бюджетных средств по линии Казахстанской ипотечной компании (КИК). Оператор – АО «Байтерек Деве­лопмент», заказчик от имени АО – ТОО «Құрылыс гарант», подрядчик – ТОО «Күршім құрылыс». За технический надзор отвечала одна компания, за авторский – другая…

На сегодня КИК не существует! Она вместе с АО «Байтерек Девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» реорганизована в АО «Казахстанская жилищная компания». Соответственно, все претензии, которые у кого-то имелись к КИК, на себя приняла КЖК как правопреемница.

В столице не стали отнекиваться от усть-каменогорской многоэтажки. Директор депар­тамента технического мониторинга АО Адильжан Кабылдин сразу подтверждает: в курсе аварийной ситуации. Необходимости в переселении людей нет. Жизни и здоровью обитателей высотки ничто не угрожает, сохранности квартир – тоже. Все недочеты будут устранены, для этого уже провели корректировку, выделили деньги.

– Сейчас объявляем техничес­кое обследование, будем нанимать специализированную организацию, которая комиссионно проверит все совместно с жителями, – рассказывает руководитель. – Нам важно определить точно сумму, дальше займемся устранением недоделок.

На вопрос об ответственности подрядчика ТОО «Күршім құрылыс» в КЖК разводят руками: такие решения принимают не они, а уполномоченный орган в сфере государственного архитектурно-строительного контроля. Но дело в том, что ТОО на сегодня ликвидировано. У предприятия отозвана лицензия, оно признано банкротом.

«Казахстанская правда» обязательно проследит за судьбой многоэтажки в Усть-Каменогорске и расскажет читателям, чем закончилась эпопея. Вмес­то пос­лесловия просто факт: как сообщили 23 апреля СМИ, приговором столичного суда № 2 Есильского района бывший заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания» Аскарбек Усербаев наказан штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, или 72 млн тенге. Бывший руководитель признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК в получении взятки в 2,4 млн тенге за подписание акта выполненных работ по управлению объектами недвижимости. Подсудимый вину признал в полном объеме.