«Разыграли» по квотам Свежий выпуск 543 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Они по предварительному сговору готовили подложные документы на статус оралмана, на постоянное место жительства, на включение в квоту и на гражданство РК. Своими действиями причинили ущерб государству на общую сумму свыше 45 млн тенге.

Дело в том, что в соответствии с Законом РК «О миграции населения», Указом Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2009–2011 годы» и Стратегическим планом Минтруда и соцзащиты населения РК на 2011–2015 годы Правительством страны были распределены квоты иммиграции оралманов на 2011 год по Актюбинской области на 1 000 семей. За посягательство на часть этих квот преступники и поплатились.

Как следует из предъявленного обвинения, подобными махинациями граждане Узбекистана А. Бекетова, Т. Муратбаев, Б. Кульшарова занимались начиная с октября 2010 по сентябрь 2011 года. Преступники, вступив в сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия должностными лицами Пограничной службы КНБ на посту «БОП Оскемен 003», беспрепятственно проставили штампы на миграционных карточках и паспортах о въезде на территорию нашей страны граждан Республики Монголия. Затем им удалось найти контакт с сотрудниками Управления миграционной полиции ДВД Актюбинской области Г. Бексултановой, Г. Танбетовой и М. Жармухановым, которым они передали подложные документы, дающие права на оформление и предоставление статуса 238 оралманов.

Приговором суда Т. Муратбаев и А. Бекетова признаны виновными в совершении мошенничества. Они получили по 4 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества. Б. Кульшарова «заработала» 3 года с условным испытательным сроком. Сотрудники миграционной полиции также поплатились за совершение преступления и злоупотребление должностными полномочиями. Г. Бексултановой назначено наказание 3 года лишения свободы с условным испытательным сроком, в виде штрафа в размере более 1,5 млн тенге. Такую же сумму штрафа должна вернуть в казну и Г. Танбетова.

Вместе с тем приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшего – Министерства здравоохранения и социального развития РК о возмещении причиненного материального ущерба в размере более 45 млн тенге. Эту сумму, по решению суда, и предстоит вернуть виновным в доход государства.