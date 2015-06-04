«Разыграли» по квотам

Свежий выпуск
543
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Они по предварительному сговору готовили подложные документы на статус оралмана, на постоянное место жительства, на включение в квоту и на гражданство РК. Своими действиями причинили ущерб государству на общую сумму свыше 45 млн тенге.
Дело в том, что в соответствии с Законом РК «О миграции населения», Указом Президента РК «О квоте иммиграции оралманов на 2009–2011 годы» и Стратегическим планом Минтруда и соцзащиты населения РК на 2011–2015 годы Правительством страны были распределены квоты иммиграции оралманов на 2011 год по Актюбинской области на 1 000 семей. За посягательство на часть этих квот преступники и поплатились.
Как следует из предъявленного обвинения, подобными махинациями граждане Узбекистана А. Бекетова, Т. Муратбаев, Б. Кульшарова занимались начиная с октября 2010 по сентябрь 2011 года. Преступники, вступив в сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия должностными лицами Пограничной службы КНБ на посту «БОП Оскемен 003», беспрепятственно проставили штампы на миграционных карточках и паспортах о въезде на территорию нашей страны граждан Республики Монголия. Затем им удалось найти контакт с сотрудниками Управления миграционной полиции ДВД Актюбинской области Г. Бексултановой, Г. Танбетовой и М. Жармухановым, которым они передали подложные документы, дающие права на оформление и предоставление статуса 238 оралманов.
Приговором суда Т. Муратбаев и А. Бекетова признаны виновными в совершении мошенничества. Они получили по 4 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества. Б. Кульшарова «заработала» 3 года с условным испытательным сроком. Сотрудники миграционной полиции также поплатились за совершение преступления и злоупотребление должностными полномочиями. Г. Бексултановой назначено наказание 3 года лишения свободы с условным испытательным сроком, в виде штрафа в размере более 1,5 млн тенге. Такую же сумму штрафа должна вернуть в казну и Г. Танбетова.
Вместе с тем приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшего – Министерства здравоохранения и социального развития РК о возмещении причиненного материального ущерба в размере более 45 млн тенге. Эту сумму, по решению суда, и предстоит вернуть виновным в доход государства.

Популярное

Все
Поджог дома Шерзата Болата: изъяты улики, проводятся экспертизы
Первый снег в Астане: коммунальщики очищают дороги от наледи
Из-за непогоды закрыты несколько участков автодорог в Карагандинской области
Движение открыто на ряде автодорог в трех областях
Коронавирусная пандемия снизила температуру Луны
Один человек убит при стрельбе в Оклахома-Сити, не менее 12 ранены
День лиц с инвалидностью отмечают в Казахстане
Анна Данилина выиграла дебютный «тысячник» в карьере
Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне
Юбилейный вечер звезды оперной сцены Майры Мухамедқызы состоялся в Астане
Столичные школьники приняли участие в экологической акции
Почему новые власти Британии растеряли популярность сразу после триумфа на выборах
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Ждут туристов в Атырау
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Спикер Сената принял участие в референдуме
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»
Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Международный форум «Ядерная наука и технологии» открылся в Алматы
Токаев произвел кадровое назначение в МВД
Акцент на экономику
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Принцип «слышащего государства»
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность

Читайте также

О здоровье матери и ребенка
В село пришла вода
Не повторить печальный опыт
Крупнейшую ферму построят в ауле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]