Репрографическое воспроизведение в Казахстане должно работать

Несмотря на то, что Казахстан можно считать лидером среди стран Центральной Азии по соблюдению и охране авторских и смежных прав, а также по объемам сбора и выплаты авторского и смежного вознаграждения организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе (ОКУПы), остается много незатронутых сфер, которые являются не рабочими.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Давайте освежим память, в каких сферах коллективного управления могут создаваться и работать ОКУПы согласно Статьи 43 «Цели и сферы коллективного управления имущественными правами» Закона РК «Об авторском праве и смежных правах»:

1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир, в том числе путем ретрансляции;

2) осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир такого аудиовизуального произведения;

3) управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства;

4) осуществление прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях и без получения дохода;

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;

6) осуществление прав производителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;

7) управление правами на репродуцирование (репрографическое воспроизведение) обнародованных произведений;

8) осуществление прав организаций эфирного и кабельного вещания на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир собственных передач, опубликованных в коммерческих целях.

В этом списке рабочими сферами являются только первая, вторая, пятая и шестая. Они касаются музыкальных произведений (с текстом или без текста) и публичного исполнения произведений, то есть за использование песен или мелодий. Плательщиками являются телевидение, радио, проводимые концерты, спектакли, хорека, интернет-ресурсы и далее по списку. Для определения суммы выплачиваемого вознаграждения ОКУП используются Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 400 «Об утверждении минимальных ставок авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений» и Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 401 «Об утверждении минимальных ставок вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм».

По закону ОКУПы осуществляют свою деятельность на основании передачи через письменные договора авторских и смежных прав непосредственно обладателями добровольно, а также по соответствующим договорам с иностранными организациями, управляющими аналогичными правами. Третьим основанием является наличие государственной аккредитации, полученной в уполномоченном органе на осуществление деятельности в сферах коллективного управления.

Со дня введения Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» профильными министерством, комитетом и департаментом, при поддержке МВД и Генеральной прокуратуры РК, при поддержке заинтересованных представителей творческого сообщества, была проведена большая работа по разъяснению о важности и необходимости исполнения закона всеми сторонами по обороту объектов интеллектуальной собственности. Но это коснулось только музыкальных произведений и их публичного исполнения.

Остальные четыре сферы остались нерабочими. Почему?

Управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства защищена Статьей 17 настоящего закона. Более того, здесь даже прописан размер вознаграждения (пять процентов) от перепродажной цены (право следования). Указанное право является неотчуждаемым при жизни автора и переходит исключительно к наследникам автора по закону или завещанию на срок действия авторского права. Но эта норма не работает, потому что в Казахстане нет должного рынка перепродажи произведений изобразительного искусства. Нужно, чтобы в стране в полном объеме работали аукционы, галереи изобразительного искусства, художественные салоны, магазины и так далее.

Осуществление прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях и без получения дохода, так называемый сбор по «чистым носителям», отражено в Статье 26 «Вознаграждение за воспроизведение выплачивается лицами, изготавливающими или импортирующими оборудование и материальные носители, используемые для такого воспроизведения». Здесь есть определенные пользователи, но они не хотят выплачивать, потому что они считают, что в данной статье отсутствует императивность заключения договора между пользователями и профильным ОКУПом. Раз есть такое противостояние, тогда министерство юстиции РК, как уполномоченный госорган, и законодательные органы должны внести ясность в исполнение закона и, если есть необходимость, внести изменения в закон, чтобы всем всё было понятно.

Управление правами на репродуцирование (репрографическое воспроизведение) обнародованных произведений. Эта сфера вообще не работает, потому что здесь не определены ни объекты, ни участники репрографического воспроизведения. Но потенциальный рынок есть, только его надо выстроить в законном порядке. В данной сфере наиболее часто нарушаются права авторов и правообладателей. Прежде всего, это фотографы и другие авторы и собственники изображений. С завидной регулярностью общество сотрясают громкие судебные иски в отношении несанкционированного использования изображений в коммерческих целях. Пользователь должен знать, что он обязан приобрести право на использование изображения в легальном порядке. Кстати, в последнее время пользователи готовы находиться в правовом поле, но здесь, как было сказано выше, не определены ни механизмы исполнения оборота, ни объекты, ни субъекты, ни минимальные ставки за репродуцирование, установленные уполномоченным госорганом, как это есть в случае с использованием музыкальных произведений.

Последняя, восьмая сфера, прописана так: «Осуществление прав организаций эфирного и кабельного вещания на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир собственных передач, опубликованных в коммерческих целях». В свое время, когда принимали данную норму, предполагали, что телеканалы и другие юридические лица, занимающиеся производством собственного контента, могли бы продавать свои программы друг другу на созданном внутреннем рынке. Но это так и не произошло, потому что данная тенденция не получила широкое распространение в Казахстане. Если продакшн что-то делает, то, через договор они передают имущественные права покупателю, тот показывает в своем эфире и на этом процесс дальнейшего воспроизведения в широком смысле понимания прекращается. Единственные, кто у нас производит обмен программами – это региональные и нишевые телеканалы, входящие в холдинги «Казахстан» и «Хабар», и то – по внутри корпоративной системе. Возможно в будущем данная сфера будет выведена из оборота как неактуальная.

Но давайте вернемся к репрографическому воспроизведению, которое необходимо развивать в Казахстане как можно скорее.

Казахстан, посредством действующего национального законодательства и принятых международных обязательств, встроен в мировую систему оборота объектов авторских и имущественных прав, что требует от страны их исполнения. Помимо оборота объектов интеллектуальной собственности внутреннего происхождения, в Казахстане активно используются зарубежные произведения. Что с ними делать? Я уверен, что правообладатели, зная, что их изображения используются у нас, тоже ждут свои законные вознаграждения. В том числе и с «чистых носителей».

Я также считаю, что в сфере по «чистым носителям», помимо авторов, исполнителей, производителей фонограмм и аудиовизуальных произведений, одинаково должны присутствовать авторы и правообладатели текстов и изображений на получение вознаграждения за воспроизведение их произведений в личных целях и без получения дохода. Это никакое не новшество – в ряде стран данная норма давно работает. Об этом сказано в «Международном обзоре авторских сборов с текстов и изображений за 2016 год» опубликованном на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1042_2017.pdf.

Сборы за тексты и изображения - это авторские отчисления, выплачиваемые за использование произведений с текстами и изображениями в соответствии с исключениями или ограничениями в отношении исключительного права на воспроизведение в законе об авторском праве. Эти исключения или ограничения обычно включают частное использование физическими лицами, как и сбор вознаграждения за частное копирование, но часто также распространяются, в отличие от сбора вознаграждения за частное копирование, на собственное или внутреннее использование юридическими лицами, такими как компании или образовательные учреждения, и на другие виды использования, кроме частного использования физическими лицами (например, профессиональное использование). Эти сборы состоят в основном из пошлины, известной как сбор за оборудование - сбор, уплачиваемый производителями или импортерами устройств или носителей, которые могут быть использованы для создания таких копий. Этот сбор обычно передается по цепочке поставок, так что в конечном итоге его уплату берет на себя конечный пользователь. Во многих странах сбор за оборудование дополняется "операторским сбором", который периодически уплачивается крупными операторами или поставщиками копировальных устройств, такими как копировальные салоны или публичные библиотеки.

Сбор за оборудование распространяется в первую очередь на устройства или носители, которые можно использовать только для копирования текстовых и графических произведений, самостоятельно или в сочетании с другими устройствами или носителями, такими как копировальные аппараты, сканеры и многофункциональные или автономные принтеры. Сборы с таких устройств или носителей обычно взимаются организациями по защите прав на воспроизведение. Далее они, совместно с организациями по коллективному управлению правами в секторе текстов и изображений и распределяют среди авторов и издателей либо напрямую, либо через другие организации-представители. Однако, в некоторых странах организации по защите прав на воспроизведение также получают часть денег за копирование текстовых и изобразительных произведений в рамках сбора за частное копирование, который обычно взимается другой организацией по коллективному управлению правами.

По данным исследования, в 33 странах в настоящее время действуют законы, предусматривающие взимание сборов за тексты и изображения, хотя в 15 из них схема взимания сборов еще не введена в действие. На сегодняшний день сборы за тексты и изображения существуют в 16 странах-членах Европейского союза и семи европейских странах, не входящих в ЕС.

Следует отметить, что Казахстан поступательно развивает авторское право у себя в стране, регулярно усовершенствуя законодательство и его исполнение. Недавнее участие казахстанской делегации в работе 65-ой серии Ассамблеи государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая состоялась 9–17 июля 2024 года в Женеве, где приняли участие представители более 190 стран, подтверждает дальнейшее расширение авторского права в нашей стране. В своем выступлении вице-министр юстиции Республики Казахстан Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что Казахстан активно поддерживает инициативы ВОИС и стремится к расширению сотрудничества со странами-членами организации, заключению межправительственных и межведомственных соглашений.

В заключение хочу сказать, что для запуска сферы «Управление правами на репродуцирование (репрографическое воспроизведение) обнародованных произведений» необходимо создать рабочую группу из числа представителей министерства юстиции, ОКУПов, отечественных и международных экспертов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая занялась бы обсуждением и внедрением механизмов сбора вознаграждения за тексты и изображения в рамках Статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». Необходимо определить дополнительные ставки сбора, а также круг объектов и субъектов в данной сфере.

Рано или поздно – мы все-равно придем к исполнению законодательства по авторским и смежным правам и выплатам вознаграждений в полном объеме. Но хотелось бы, чтобы мы пришли к этому как можно раньше.