Для участия в нем было представлено более 100 работ. Большинство детей нарисовали монумент «Байтерек», солн­це, красивые дома, фонтаны и мосты современной Астаны, отразили кочевой образ жизни казахов...

Со слов председателя профсоюза департамента ЦОН по Алматинской области Розы Баетовой, основными целями конкурса стали формирование патриотизма и культуры детей, создание условий для раскрытия их личностного и творческого потенциала, проявление чувств гордости за Родину.

– Было очень сложно оценить работы участников конкурса, так как каждый ребенок талантлив по-своему, все красиво рисуют, в каждой работе чувствуется индивидуальный подход к выбранной теме. Юные художники способны и заслуживают только высших баллов, – отметил член Союза художников РК Абай Бисембетов.

Тем не менее жюри выбрало победителей среди участников по трем возрастным категориям. Так, обладателями пальмы первенства стали 6-летняя Амина Болат­кызы, 9-летняя Амина Абай и Нурлы Фермахан, ему 12 лет.

– Чтобы создать атмосферу детского праздника, мы пригласили на церемонию награждения мультяшных персонажей. Дети были в восторге. Пока жюри выбирало победителей, наши юные художники танцевали, водили хороводы и пели веселые песни, – заметила Р. Баетова.

Для бабушки Амины Абай победа внучки, окончившей второй класс, стала радостным событием.

– Сообщила ей о конкурсе поздно вечером после работы. Она сразу согласилась участвовать, готовилась. Аминка у нас творческая личность, постоянно рисует дома и читает книжки. На конкурс она отправила три работы. Считаю, это достойная победа, – поделилась Акытгуль Айтбековна.