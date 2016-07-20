​Рисуют дети Родину

766
Хасан ЕСПАНОВ, Талдыкорган

Для участия в нем было представлено более 100 работ. Большинство детей нарисовали монумент «Байтерек», солн­це, красивые дома, фонтаны и мосты современной Астаны, отразили кочевой образ жизни казахов...

Со слов председателя профсоюза департамента ЦОН по Алматинской области Розы Баетовой, основными целями конкурса стали формирование патриотизма и культуры детей, создание условий для раскрытия их личностного и творческого потенциала, проявление чувств гордости за Родину.

– Было очень сложно оценить работы участников конкурса, так как каждый ребенок талантлив по-своему, все красиво рисуют, в каждой работе чувствуется индивидуальный подход к выбранной теме. Юные художники способны и заслуживают только высших баллов, – отметил член Союза художников РК Абай Бисембетов.

Тем не менее жюри выбрало победителей среди участников по трем возрастным категориям. Так, обладателями пальмы первенства стали 6-летняя Амина Болат­кызы, 9-летняя Амина Абай и Нурлы Фермахан, ему 12 лет.

– Чтобы создать атмосферу детского праздника, мы пригласили на церемонию награждения мультяшных персонажей. Дети были в восторге. Пока жюри выбирало победителей, наши юные художники танцевали, водили хороводы и пели веселые песни, – заметила Р. Баетова.

Для бабушки Амины Абай победа внучки, окончившей второй класс, стала радостным событием.

– Сообщила ей о конкурсе поздно вечером после работы. Она сразу согласилась участвовать, готовилась. Аминка у нас творческая личность, постоянно рисует дома и читает книжки. На конкурс она отправила три работы. Считаю, это достойная победа, – поделилась Акытгуль Айтбековна.

Популярное

Все
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на 10 – депутат
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
КНБ предотвратил теракт в Алматы
15 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Финляндии в Акорде
США и Япония договорились о поставках полезных ископаемых
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Маск запустил Grokipedia
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Токаев поздравил президента Чешской Республики с Днем независимости
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
В Японии начался суд по делу об убийстве экс-премьера Абэ
В США выбрали рождественскую елку
Глава государства провел переговоры с Президентом Финляндии
Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
В Китае создан Центр издания произведений авторов из Центральной Азии
Более 700 малышей родилось за сутки в День Республики
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Золотой поединок состоится в Алматы
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]