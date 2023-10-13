С песней – к знаниям

Замечательное предложение единогласно поддержали руководители советов матерей. А как же иначе? Тут и настроение себе поднимешь, и с головой окунешься в прекрасные мелодии, и прикоснешься к самому сердцу национальной поэзии – стихам, которые, став основой песен, всегда на устах у народа. Петь весело, с задором, в хорошей компании, на праздник и просто для души – по-другому никак, ведь это занятие объединяет лишь друзей и соратников.

Идея о том, что, исполняя национальные песни, можно сделать большой шаг в познание языка, культуры и традиций, далеко не новая, но действенная. Такой подход хорош как для взрослых, так и для школьников. Учитель младших классов Федоровской школы Теректинского района Анна Бородулина государственным языком владеет на «отлично», участвует и в конкурсах среди некоренных национальностей и в музыкальных фестивалях. В последнее время в этот творческий круговорот стала вовлекать и свою дочь Юлию.

Анна родилась в поселке Шагатай, который раньше относился к Акжаикскому району области. В русской семье, где воспитывались трое детей, казахский знают все.

– Папа говорит, но специфические звуки не выговаривает, мама понимает, но общаться стес­няется, – рассказывает моя собеседница. – Я училась в русской школе, общались в основном на русском. Казахский освоила благодаря природной склонности к языкам, они давались мне легко.

Аня участвовала в школьных олимпиадах по многим предметам. Для участия на районных этапах учитель казахского настаивала на ее кандидатуре. Девочку увлекали уроки не только казахского, но и английского. Признается, что ночами не зубрила, но старательно учила все правила, читала рекомендуемую литературу. Один раз даже вышла в финал, должна была участвовать в республиканском туре. Но обстоятельства сложились так, что поехать не смогла. Разговорный осваивала просто – уже в старших классах стала просить друзей, чтобы общались с ней на казахском. Такая языковая среда позволила девушке овладеть разговорным от и до, а благодаря любви к чтению сейчас она может в общении использовать пословицы, поговорки. В то время сельская и школьная библиотеки стали для нее вторым домом. Книги на русском и на казахском Аня читала взахлеб.

В колледже и университете Анна училась также на русском отделении, а владение государственным языком помогло ей снискать уважение однокурс­ников.

В Теректинский район Анна переехала в 2007 году. Знания очень помогли ей в работе вожатой в казахско-русской школе, методистом районного отдела образования. Одиннадцать лет она самостоятельно заполняла множество документов на государственном языке, переводчика в штате отдела не было.

В настоящее время Анна Михайловна работает учителем начальных классов в русской школе. Она шутит, что учить детей на казахском ей не позволяет лишь отсутствие диплома. Она постоянный участник языковых конкурсов, праздников, «круглых столов» и конференций, организатором которых выступают районная и областная ассамблеи народа Казахстана, управление образования. На конкурсе «Казахстан – нация будущего» Анна Бородулина заняла первое место.­ Не раз она награждалась благодарственными письмами за вклад в сохранение традиций и культуры белорусского народа, пропаганду межэтнического согласия и активное участие в мероприятиях белорусского центра «Сябры».

Белоруской Анна Михайловна стала по мужу. Созданный при районной ассамблее, в этом году центр отметил 11-летие. За эти годы его члены сумели возродить многие народные праздники, способствуя также пропаганде культурного многообразия, единства и толерант­ности, а также изучению теректинцами, среди которых немало русских, украинцев, белорусов, государственного языка, казахских традиций и обы­чаев. В числе организованных цент­ром мероприятий – конкурсы интернациональных семей, пат­риотической песни «Пою тебе, мой Казахстан», «Менің елім», литературно-поэтический вечер «Мәңгілік ел», фестиваль инструментальной музыки «Мелодия моего Казахстана», детский фестиваль «Мы – будущее независимого Казахстана». А на областном конкурсе среди представителей некоренных национальностей, проходившем в Сырымском районе, Анна Бородулина представляла Теректинский район, показывая обряд бесікке салу.

В июне этого года на дискуссионной площадке республиканского семинара «Государственный язык – гарантия единства страны» она поделилась опытом, как использует казахский язык дома и для обучения учеников.

Сегодня ее творческое начало выливается не только в подготовку и проведение интересных занятий с учениками, но и в исполнение песен, в том числе и на казахском языке.

– Подготовка к фестивалям, праздникам позволяет поддерживать на уровне усвоенные еще в школьные и студенческие годы языковые навыки. В этот процесс стараюсь привлечь дочь. Юля ходила в детский сад с казахским языком обучения, но для школы подготовка показалась мне слабой. Не рискнули отдать в класс с казахским языком обучения. Но интерес есть: дома осваиваем обиходные фразы, разучиваем песни. Вместе приняли участие в песенном онлайн-конкурсе, посвященном Дню Победы. Сейчас Юлия учится в четвертом классе, учителя ее хвалят за старания.

В домашней библиотеке Бородулиных – «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, «Слова назидания», поэ­тический сборник «Ақ шағала» Акуштап Бактыгереевой. Если выпадает немного свободного времени, Анна Михайловна в Интернете ищет стихи, предпочитая творчество земляков – Акуштап Бактыгереевой, Шолпан Кыдырниязовой, Кадыра Мырза Али, Гайсагали Сейтака. С удовольствием пересматривает как на русском, так и на казахском «Ангела в тюбетейке» и другие шедевры советского и казахстанского кинематографа.

По словам учителя, сегодня есть масса возможностей как для детей, так и для взрослых выучить государственный язык. Это художественная и учебная литература, обучающие интернет-ресурсы, всевозможные курсы, фильмы, мультфильмы, передачи на казахском. Было бы желание выучить, а стимул для этого есть у каждого казахстанца.