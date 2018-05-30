Сакрального озера гладь

Здесь было море



Среди неровной, холмистой степи привольно раскинулся огромный горько-соленый бессточный водоем Тениз, занимающий 12-е место среди озер СНГ. Длина его береговой линии растянулась поч­ти на 500 км, а площадь – больше 1 500 кв. км. Кстати, Тениз – единственное озеро Казахстана, внесенное в международную сеть «Живые озера», куда входят самые уникальные водоемы мира.

Наибольшая глубина озера может достигать 7 м, а минерализация воды в 5–6 раз превышает соленость Мирового океана! Как говорят жители района, и это подтверждают специалисты Коргальд­жинского заповедника, Тениз (Тенгиз) и Коргальджин – остатки древнего моря Тетис.

Озеро Коргальджин находится на территории одноименного заповедника и является одним из двух крупных водоемов охраняемого памятника. Вместе с озером Тениз они составляют единую Тениз-Коргальджинскую систему озер. Ровная, кажущаяся безграничной зеркальная поверхность удивляет чистыми берегами, нетронутой красотой.

Коргальджин уступает Тенизу по размеру, но не по красоте. На озере с береговой линией около 200 км насчитывается свыше 40 островов. Самые крупные – Арал-Тобе, Кокпекты и Жар-Тобе. Здесь встречаются также десятки плавучих островов, на которых устраивают шумные колонии чайки, крачки, гнездятся утки и поганки. Водную поверхность, точнее ее значительную часть, прорезают заросли тростника и рогозы. Тростник разделяет единый водоем на несколько крупных заливов и множество плесов, имеющих собственные названия. Наиболее известные из них находятся в северной части заповедника: Есей, Сұлтан келді, Кокай, Асаубалык.

С названием залива Сұлтан келді, что в переводе означает «султан прибыл» связана старинная легенда. На берегу озера остановился на привал последний хан казахов Кенесары со своей свитой. Дело было летом, и хан искупался в прохладной воде. Казахи с древних времен с большим пиететом относились к правителям. Для простолюдинов считалось большой удачей получить из рук хана еду или носить оставшиеся после него вещи. Некоторые особо суеверные родители и вовсе давали оставшуюся после трапезы султана пищу детям, веря, что таким образом ребенок обретает удачу и успех. Поэтому неудивительно, что озеро, где хоть и непродолжительное время, но стояла ханская ставка, стало особо почитаемым. Многие десятилетия искупаться в этом озере приезжали женщины, страстно мечтающие родить наследника. По словам местных жителей, немало желающих и сейчас.

Редкая птица

Увидеть фламинго – одну из самых загадочных и необычных птиц – приезжают в Коргальджино со всех концов мира. Полтора метра роста, потрясающий и единственный в своем роде цвет, нестандартной формы клюв, каплевидное тело, длинные голенастые ноги и ореол легенд – это розовый фламинго. Диспропорции своего сложения птица в полной мере компенсирует чудесным цветом оперения, которого нет больше ни у кого. Это розовое чудо, ставшее символом заповедника, манит всех: ученых, журналистов, кинодокументалистов, туристов...

– Это самая северная в мире гнез­довая птица. На территории Коргальджинского заповедника она обитает еще со времен палео­гена, первого периода кайнозойского периода. В те времена Тенгиз-Кургальджинская впадина находилась под древним морем Тетис. А своей необычной окрас­кой фламинго обязан водорослям, которые выделяют цветной пигмент во время переваривания, – говорит заместитель директора Коргальджинского заповедника, известный орнитолог Алексей Кошкин.

Гнездовать они прилетают весной, тогда же высиживают птенцов. Удивительно, но малыши фламинго абсолютно белые.

Увидеть редкую птицу удается лишь на расстоянии. Как объяс­няют специалисты заповедника, птица очень чувствительна. Фламинго можно назвать живым ископаемым, это своего рода реликт, считает Алексей Кошкин. Птица любит свободу и комфорт, и вообще пытаться приручать дикую птицу, одомашнивать ее не нужно.

Степь великолепная

Вы знали, что зрение орла в 60 раз острее человеческого, а стрижи никогда не спят? Или видели темно-фиолетовые, иссиня-черные тюльпаны?

Черноголовый хохотун, бело­хвостый орлан, кудрявый пеликан, степной лунь, журавль-красавка, сайгаки, сурок-байбак – фауну и флору заповедника представляют около 350 видов птиц, более 1 400 видов водных и наземных животных и более 500 видов рас­тений.

Через заповедник пролегают миграционные пути перелетных птиц, и он является важным водно-болотным угодьем международного значения. Наверное, нигде больше нельзя встретить такое количество пернатых в таком разнообразии. Неловко перекатываясь, по берегу идет пара лебедей. Оказавшись в воде, птицы, словно компенсируя неуклюжесть на суше, грациозно плывут по озерной глади. Степенно и важно вышагивают вдоль берега элегант­ные цапли. Пройдя несколько шагов, плюхаются в воду утки и гуси. Широко раскинув крылья, высоко в небе парит орел. Стремительными бумерангами летают над озером чайки…

Среди обитателей Коргальджинского заповедника немало редких птиц, животных и растений, занесенных в Красную книгу. Одно из таких растений – тюльпан Шренка, который стал родоначальником некоторых культурных сортов тюльпана, выведенных в Голландии. Весной, особенно в мае, степь преображается, переливается всеми цветами радуги. Здесь можно увидеть как привычные алые, желтые, так и белые, синие и даже фиолетовые и черные тюльпаны. Радуют глаз стройные ирисы, золотой россыпью пестрят желтые лютики, баюкает фиолетовая сон-трава, манит синяя гладь озер с белыми крапинками кувшинок.

Украшают степь и около 15 видов кустарников. Они встречаются преимущественно в пойменных зарос­лях рек: это кустарниковые ивы, шиповники, жимолость, карагана и таволга. Колючий шаровидный кустарник с мелкими жесткими листьями и округлыми черными ягодами – селитрянка Шобера растет недалеко от озер, часто рядом с древними могильниками, которых, кстати, в заповеднике тоже немало. Ягодами с необычным вкусом питаются не только птицы, но и звери, например, барсук. Степь в основном покрыта травами, которые могут произрастать в условиях дефицита влаги – полынью и ковылем.

Заповедный край в степи живет своей жизнью. Вдали от шума, цивилизации, городской суеты. Побывав там, понимаешь, что красота и богатство родной страны поистине уникальны. Информация для туристов: в райцентре можно арендовать жилье с питанием и экскурсионной программой.