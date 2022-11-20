Салтанат Турсынбекова отдала свой голос на выборах президента

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах на участке №107 в Республиканской физико-математической школе в Астане, сообщает Kazpravda.kz .

Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.

Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:

Абден Каракат;

Ауесбаев Нурлан;

Дайрабаев Жигули;

Кажыкен Мейрам

Токаев Касым-Жомарт;

Турсынбекова Салтанат;

Также в бюллетенях есть строка «Против всех».