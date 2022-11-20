Салтанат Турсынбекова отдала свой голос на выборах президента
Общество
Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах на участке №107 в Республиканской физико-математической школе в Астане, сообщает Kazpravda.kz.
Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.
Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:
Абден Каракат;
Ауесбаев Нурлан;
Дайрабаев Жигули;
Кажыкен Мейрам
Токаев Касым-Жомарт;
Турсынбекова Салтанат;
Также в бюллетенях есть строка «Против всех».