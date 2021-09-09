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​Сделано с душой
Асет Калымов, Алматинская область

Некогда Жанат Медеткызы сутками напролет работала на стройках в Алматы, домой приезжала лишь на выходные. Но, потеряв супруга, мать пятерых детей решила быть рядом с домочадцами, и тут ей пришла идея начать свое дело – открыть этномастерскую в родном Капшагае.

В 2006 году Жанат обратилась в акимат города, руководство которого выделило ей помещение под швейный цех. С тех пор хозяйка ателье и ее помощницы обрели хороший опыт по изготовлению постельных принадлежностей старинным способом құрақ көрпе. Сегодня лоскутные изделия, украшенные национальным орнаментом, пользуются спросом не только среди жителей Алматы и Алматинской области, но и отправляются по заказам в Атырау, Актау, а также в Россию, Турцию.

– Мы хотим внести вклад в сохранение традиций, богатого культурного наследия предков, – рассказывает Жанат Медеткызы. – Технология құрақ көрпе – древнее красивое ремесло, требующее художественного вкуса. Каждый узор и вышивка несут смысл, нужно подобрать цвет и форму так, чтобы они сочетались между собой, складывались в гармоничный рисунок. Это трудоемкое, но очень увлекательное дело.

Пестрые подушки, одеяла, покрывала, а также приданое для невест, сотканные из множества разноцветных лоскутков ткани, поражают разнообразием покроя. К изготовлению каждого изделия мастерицы вкладывают частичку своей души и сердца. По их словам, лоскутное шитье имеет сакральное значение, связанное с пожеланием любви, здоровья, благополучия.

В ассортименте мастерской более 20 наименований товаров. В скором времени здесь начнут шить женские костюмы из трикотажа. Жанат рекламирует свой товар на странице в Instagram kyz_zhasau.kz, которая насчитывает 55 тыс. подписчиков.

– Нынче социальные сети – один из способов достижения успеха в бизнесе, – говорит предпринимательница. – Мы планируем расширить цех, закупить оборудование и обеспечить работой до ста человек. А когда-то начинали с одной-единственной швейной машинки...

Энергичная женщина оказывает помощь многодетным матерям, одиноким старикам и малоимущим семьям. Для этого создала общественное объединение «Ғибрат». В прошлом году в цехе сшили и раздали капшагайцам 13 тыс. защитных масок. В планах Жанат – учить молодежь старинным ремеслам, проводить мастер-классы, открывать творческие кружки.

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