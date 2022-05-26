Сенатор заявил о необходимости поднять зарплаты журналистам

Сенатор Нурторе Жусип, выступая на пленарном заседании палаты, заявил о необходимости поднять зарплаты журналистам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что сегодня работники СМИ не подпадают ни под одну социальную категорию.

«Зарплата работников СМИ ниже прожиточного минимума. Они не относятся ни к госслужбе, ни к коммерческому сектору», – констатировал сенатор.

По мнению Нурторе Жусипа, работников СМИ нужно отнести к производственному сектору

«Может, надо финансировать как производственную сферу. Если мы хотим, чтобы реформы заработали, мы должны пересмотреть заработные планы работников СМИ», – отметил сенатор.