Сериал о театре «Тамаша» стартует сегодня на телеканале Jibek Joly

Культура и общество
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Прошло около полувека с первого выхода в эфир легендарной телепрограммы «Тамаша». Телеканал Jibek Joly порадует своих зрителей особым сериалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: Казинформ

На канале начнется показ сериала о популярных номерах театра юмора и сатиры, о жизни актеров вне сцены. 10-серийный фильм покажет историю создания программы «Тамаша» и путь его формирования. В сериале можно будет вновь увидеть образы выступавших на сцене театра Кудайбергена Султанбаева, Тунгышбая Жаманкулова, Лидии Каденовой, Данагуль Темирсултановой, Уайса Султангазина.

Первая часть телесериала выйдет в эфир сегодня в 19:00 часов.

«Казахская ССР, 1991 год. Перед распадом СССР «Тамаша» отделилась от Центрального телевидения в качестве отдельного театра. Руководство КГБ для того, чтобы держать очень популярный театр «Тамаша» под контролем, внедряет в театр молодого Тимура Дарибаев с условием его повышения. Тимур внедрился удачно и, собирая обвинительные доказательства, ближе познакомившись с каждым артистом «Тамаша», живя с ними одной жизнью, начал познавать другие стороны артистов театра. Через некоторое время Тимур встал перед выбором. С одной стороны — его карьера, с другой — «Тамаша». В конце концов, когда нужно было сдавать дело, он сдал только один листок со словами «Тамаша» — достояние казахского народа, его нужно сохранить». Таким образом, он погубил свою карьеру, но спас «Тамаша», - отмечается в сообщении информагентства.

Сериал покажет все важные события в истории самого популярного у казахского народа театра с известными персонажами, интермедиями и музыкой.

Ранее телеканал Jibek Joly ознакомил зрителей с планом на новый сезон.

#театр #эстрада #Jibek Joly #Тамаша

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