«Шинель» – 5 баллов!

Увы, тема страдающего маленького человека сегодня не менее актуальна, чем и двести лет назад. Это, возможно, и подтолкнуло театр предложить приглашенному режиссеру, заслуженному деятелю искусств Калмыкии Баатру Колаеву поставить именно «Шинель».

– Когда мы приступили к репетициям, возникла идея представить через классику современное состояние общества, рассказать о том, что сейчас волнует и тревожит нас. Все болевые точки нашего общества и времени мы находим в повести Гоголя, – говорит режиссер-постановщик.

Роль главного героя – бедного и несчастного чиновника Акакия Акакиевича Башмачкина – отлично исполнил актер Ислам Жаксылык. С каким отчаянием он произносит ключевую фразу: «Зачем вы меня обижаете?»

Знакомый со школы сюжет о чиновнике, с трудом скопившем деньги на новую шинель, которую украли у него в первый же вечер, Баатр Колаев превращает в мистическое зрелище, фан­тасмагорию. Но это лишь для того, чтобы вдохновить зрителя на сострадание к маленькому человеку, за которого некому заступиться.

Публика, конечно, жалеет Акакия Акакиевича. А вместе с ним и себя. Причин тому немало. Дос­таточно вспомнить, что в стране сегодня более миллиона человек имеют доход ниже прожиточного минимума, а количество домашних хозяйств, находящихся за чертой бедности, по данным информационно-аналитического портала Finprom, выросло за год на 4,5%. В Северо-Казахстанской области зафиксирована рекорд­ная с 1996 года инфляция: подорожали продукты, непродовольственные товары и услуги (по данным Бюро национальной статистики). В Петропавловске общественники побывали на рынке «Дария» и услышали от местных торговцев, что продажи падают по элементарной причине – из-за низких зарплат населения.

Цены выросли не только на продукты, но и на ритуальные услуги (на 52,7%). Жить дорого, умирать не по карману! Наш маленький человек мечтает не то что о новой шинели или флакончике «Шанели», ему бы теперь лишней порции «шрапнели» (перловой каши).

Мистический финал, в котором Башмачкин умирает, становится привидением и отбирает шинель у Значительного лица, дарит призрачную надежду на справедливость, поскольку Значительное лицо после встречи с призраком Акакия Акакиевича начинает вести себя с подчиненными гораздо скромнее.

Утешает в спектакле и музыка. Все музыкальные композиции режиссер подобрал сам. В русской «Шинели» неожиданно зазвучали песни американца Рэя Чарльза и эксцентричной британки Эми Джейд Уайнхаус. Оригинальные костюмы придумала алматинка Ботагоз Ахметова.

Баатр Колаев окончил актерский и режиссерский факультеты Российской академии театрального искусства, он работал главным режиссером калмыцкого драмтеатра в Элисте и хакасского театра в Абакане, поставил порядка 35 спектаклей в разных городах России и Казахстана, по-настоящему новаторским режиссер считает Казахский музыкально-драматический театр им. С. Муканова.