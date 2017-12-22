Сила кино Колонка обозревателей 22 декабря 2017 г. 9:54 458 Дулат Молдабаев Фильмы о войне, об армии, о тех, кто всю свою жизнь посвятил защите Отечества, были популярны в зрительской среде во все времена. Достаточно вспомнить такие очень востребованные когда-то кинокартины, как «В зоне особого внимания», этот остросюжетный фильм увидел свет в 1977 году, и его продолжение – «Ответный ход». Тогда, пожалуй, впервые были показаны крупномасштабные военные учения с участием парашютного десанта. Для пущей убедительности в фильме «В зоне особого внимания» сознательно были допущены киноляпы. Ведь разведчики ВДВ не надевают свои голубые береты во время выполнения задания, поскольку в лесу они выделяются на фоне «зеленки», по законам разведки такая демаскировка недопустима. Но в фильме они играют роль символа рода войск, и командующий ВДВ Василий Маргелов лично потребовал, чтобы эти головные уборы красовались на головах разведчиков. И не зря – после выхода фильма в прокат конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище вырос до 20 человек на место.Такой же прием легендарный командующий использовал и в другом фильме – «Офицеры». В картине, где события, рассказывающие о судьбе красного командира, разворачиваются с начала 20-х до конца 60-х годов прошлого века, внук главного персонажа становится офицером-десантником, и по инициативе генерала армии В. Маргелова в фильме появились кадры учений ВДВ. Герой фильма об офицерах борется с басмачами в Средней Азии, помогает китайцам, воюющим с японцами, сражается с фашистами в Испании. Затем вместе с сыном-танкистом, что тоже весьма символично, участвует в Великой Отечественной войне. Говорят, фильм появился по инициативе тогдашнего министра обороны СССР Андрея Гречко и слова «Есть такая профессия – Родину защищать» принадлежат ему. Правда, фильм задумывался как рассказ о нелегкой жизни жен офицеров. Из отечественных фильмов на память мне приходит «Жаужүрек мың бала». Действие кинокартины происходит в первой половине XVIII века, нередко этот период называют переломной эпохой в нашей истории, когда казахские племена объединились для борьбы с джунгарами. По сценарию фильма, в жестокую борьбу с врагом наравне со взрослыми вливаются воины-юноши, а возглавляет их смелый и умный юноша Сартай. Под его рукой собирается легендарное войско, названное «Мың бала». В фильме показана и одна из решающих в вековой вражде с джунгарами битв, известная в истории как Аныракайское сражение. Такие периоды в отечественной истории носят название «жаугершілік заман» – это эпоха борьбы с врагом, время подвигов и героев. Казахско-джунгарские войны – один из самых романтизированных периодов истории страны, одновременно загадочных и малоисследованных. Многочисленные битвы, стычки, поединки, тот же «Пыльный поход» еще ждут своего пытливого исследователя.А выделить эту картину мы решили потому, что особенную популярность фильм приобрел среди молодежи, особенно детей школьного возраста. По многим отзывам, эта картина пробудила в них интерес к истории своего народа, к нашей культуре, традициям, обычаям.Так вот, вернемся к фильму «Офицеры». Премьера кинокартины состоялась в июле 1971 года, в прокате фильм собрал более 53 млн зрителей. После того как фильм был колоризован, в 2011 году в День защитника Отечества в России состоялась премьера цветной версии. А в декабре 2013 года в Москве, недалеко от здания минобороны РФ, был открыт памятник героям этой киноэпопеи. Скульптура воспроизводит одну из сцен фильма – встречу после долгих лет разлуки двух боевых друзей, жены и внука главного персонажа. Такой глубокий след оставил в сознании многих поколений фильм полувековой давности. Все колонки автора