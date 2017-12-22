Сила кино

Колонка обозревателей
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Дулат Молдабаев
Фильмы о войне, об армии, о тех, кто всю свою жизнь посвятил защите Отечества, были популярны в зрительской среде во все времена. Достаточно вспомнить такие очень востребованные когда-то кинокартины, как «В зоне особого внимания», этот остросюжетный фильм увидел свет в 1977 году, и его продолжение – «Ответный ход». Тогда, пожалуй, впервые были показаны крупномасштабные военные учения с участием парашютного десанта.

Для пущей убедительности в фильме «В зоне особого внимания» сознательно были допущены киноляпы. Ведь разведчики ВДВ не надевают свои голубые береты во время выполнения задания, поскольку в лесу они выделяются на фоне «зеленки», по законам разведки такая демаскировка недопустима. Но в фильме они играют роль символа рода войск, и командующий ВДВ Василий Маргелов лично потребовал, чтобы эти головные уборы красовались на головах разведчиков. И не зря – после выхода фильма в прокат конкурс в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище вырос до 20 человек на место.

Такой же прием легендарный командующий использовал и в другом фильме – «Офицеры». В картине, где события, рассказывающие о судьбе красного командира, разворачиваются с начала 20-х до конца 60-х годов прошлого века, внук главного персонажа становится офицером-десантником, и по инициативе генерала армии В. Маргелова в фильме появились кадры учений ВДВ. Герой фильма об офицерах борется с басмачами в Средней Азии, помогает китайцам, воюющим с японцами, сражается с фашистами в Испании. Затем вместе с сыном-танкистом, что тоже весьма символично, участ­вует в Великой Отечественной войне. Говорят, фильм появился по инициативе тогдашнего минист­ра обороны СССР Андрея Гречко и слова «Есть такая профессия – Родину защищать» принадлежат ему. Правда, фильм задумывался как рассказ о нелегкой жизни жен офицеров.

Из отечественных фильмов на память мне приходит «Жаужүрек мың бала». Действие кинокартины происходит в первой половине XVIII века, нередко этот период называют переломной эпохой в нашей истории, когда казахские племена объединились для борьбы с джунгарами. По сценарию фильма, в жестокую борьбу с врагом наравне со взрос­лыми вливаются воины-юноши, а возглавляет их смелый и умный юноша Сартай. Под его рукой собирается легендарное войско, названное «Мың бала». В фильме показана и одна из решающих в вековой вражде с джунгарами битв, известная в истории как Аныракайское сражение.

Такие периоды в отечественной истории носят название «жаугершілік заман» – это эпоха борьбы с врагом, время подвигов и героев. Казахско-джунгарские войны – один из самых романтизированных периодов истории страны, одновременно загадочных и малоисследованных. Многочисленные битвы, стычки, поединки, тот же «Пыльный поход» еще ждут свое­го пытливого исследователя.

А выделить эту картину мы решили потому, что особенную популярность фильм приобрел среди молодежи, особенно детей школьного возраста. По многим отзывам, эта картина пробудила в них интерес к истории своего народа, к нашей культуре, традициям, обычаям.

Так вот, вернемся к фильму «Офицеры». Премьера кинокартины состоялась в июле 1971 года, в прокате фильм собрал более 53 млн зрителей. После того как фильм был колоризован, в 2011 году в День защитника Отечества в России состоялась премьера цветной версии. А в декабре 2013 года в Москве, недалеко от здания минобороны РФ, был открыт памятник героям этой киноэпопеи. Скульптура воспроизводит одну из сцен фильма – встречу после долгих лет разлуки двух боевых друзей, жены и внука главного персонажа. Такой глубокий след оставил в сознании многих поколений фильм полувековой давности.
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