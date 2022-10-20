Почти 40 млн тенге выманила мошенница у актюбинцев, обещая товары со скидкой

13 мам в Актобе отдали мошеннице миллионы тенге за "продукты со скидкой". Чтобы найти деньги, они оформляли кредиты. Подозреваемая – многодетная мама, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Диапазон».

С жалобой в СМИ обратились около 10 актюбинок, которые уверяют, что стали жертвой аферы ранее судимой за мошенничество. С их слов, женщина завела чат в WhatsApp для многодетных мам и матерей-одиночек, где предлагала продукты по сниженным ценам.

"Она в этом чате стала предлагать купить у нее товары: сахар, масло, бумагу А4 и другое. Она входила в доверие, люди стали заказывать у нее товар, первую партию она поставляла. При этом требовала 100-процентную предоплату за заказ. Получалось, что после первой поставки люди опять заказывали товар, и вот тут уже она или трубку не брала, или говорила, что занята или в дороге, или товар разгружают, документы готовят, а ей еще надо доверенность оформить", - рассказала потерпевшая.

Заявление в полицию написали 13 человек. По словам потерпевших, мошенница должна каждой от нескольких сотен тысяч тенге до нескольких миллионов, а общий ущерб оценивается в 37 миллионов тенге.

Отметим, что ранее женщину уже судили за мошенничество. Она обещала за деньги победу на тендерах, но обманула людей и оказалась за решеткой.