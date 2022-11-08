Сколько детей поели в столовой – абсурдными отчетами учителей возмущен Аймагамбетов

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов раскритиковал руководителей школ и территориальных управлений образования, которые требуют от учителей заполнения ненужных отчетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании заявил, что утвержден приказ, которым закреплен перечень документов, обязательных для ведения педагогами.

«Это исчерпывающий перечень. Всё, что не коррелируется с этим перечнем, свыше этого перечня, всё это является абсолютно незаконным. Учитель должен в день заполнять только 2 документа – ставить оценки в журнал и вести свои поурочные планы, не надо ничего больше придумывать», – предупредил он.

По словам министра, от учителей требуют составлять отчеты по работе с одаренными детьми, с неуспевающими учениками и даже отчет о том, сколько детей поели в столовой.

«Для чего это нужно? Кто во что горазд, пытаются придумывать какие-то ненужные документы. Есть исчерпывающий перечень. Требую соблюдения данного перечня. Также требую от комитета (по обеспечению качества в сфере образования – прим. ред.) и директоров департаментов (по обеспечению качества в сфере образования – прим. ред.) принципиальной и очень жесткой реакции на такого рода нарушения. Абсолютно ненужные документы придумываете», – возмутился глава Минпросвещения.