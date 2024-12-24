Слесарь-ремонтник погиб на рабочем месте в Костанайской области
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Он ремонтировал вагоноопрокидыватель
Трагедия произошла в цехе АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ССГПО
В instagram компании разместили информацию о несчастном случае.
«При ремонте вагоноопрокидывателя слесарь-ремонтник получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Им будет оказана необходимая помощь», – говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится расследование.