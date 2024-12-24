Слесарь-ремонтник погиб на рабочем месте в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в цехе АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ССГПО

В instagram компании разместили информацию о несчастном случае.

«При ремонте вагоноопрокидывателя слесарь-ремонтник получил травмы, несовместимые с жизнью. Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Им будет оказана необходимая помощь», – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится расследование.