​Слова назидания для молодых

Обращаясь к участникам с приветственным словом, Кайрат Мами отметил, что проведение в Казахстане международного форума молодых ученых стало доброй традицией. Он превратился в авторитетную дискуссион­ную площадку по обсуждению актуальных вопросов в сфере науки, образования и инноваций. В нынешнем году форум имеет особое значение, так как организован в рамках Года молодежи в Казахстане.

По сведениям пресс-службы КС РК, спикер подчеркнул важность учрежденной Первым Президентом республики – Елбасы стипендии «Болашақ», которая дает молодому поколению казахстанцев уникальную возможность получения высшего образования за рубежом. По его словам, динамичные темпы развития и современные вызовы ставят новые задачи перед обществом и государством. В этом процессе важную роль играет Конституция, которая определяет векторы эволюции политико-правовой, экономической и культурно-гуманитарной сфер. «Результаты науч­ных исследований должны служить претворению в жизнь общечеловеческих ценностей, многие из которых закреплены в Конституции», – сказал председатель КС.

Выступая перед молодыми учеными 12 стран, Кайрат Мами присоединился и к поэтической эстафете, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева, и прочитал отрывок из его Слов назидания.