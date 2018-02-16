​Сменили перо на автомат

Алмас Кененов

Акулы пера и микрофона приняли участие в двухэтапной военно-спортивной игре. Для начала журна­листы посоревновались в быстроте по облачению в общевойсковой защитный комплект и применению противогаза. Затем видавшие виды газетчики и телевизионщики наперегонки преодолевали полосу препятствий, состязались в метании учебных гранат и в меткости стрельбы из стрелкового оружия.

Всего в игре приняли участие 10 сборных команд, в составе которых были по трое журналистов и одному курсанту института. Надо ли говорить, какой спортивный азарт и упорство в борьбе за каждый балл проявили члены команд. После военно-спортивной игры состоялись состязания по стрельбе из автомата Калашникова. И здесь журналисты показали неплохие результаты, поражая цели на расстоянии 200 и 300 м.

Все как один представители средств массовой информации признавались, как прочувствовали, что приходится испытывать военнослужащим во время ежедневной боевой учебы, и прониклись еще большим уважением к профессии защитников Отечества.

– Я не ожидала, что будет так сложно. Временами казалось, что силы совсем на исходе, но ребята из команды и курсант-инструктор подстегивали, заставляя двигаться вперед и не останавливаться на полпути. Самыми сложными задачами были преодолеть высотную преграду и проползти под колючей проволокой. Но я рада, что смогла, выдержала и дошла до финала. Теперь я верю в собственные силы, – рассказала журналист портала «Дорожный патруль» Шапагат Куатбекова.

Среди участников были и те, кто разменял шестой десяток. Но и они рискнули пройти состязание. Заместитель главного редактора газеты «Вечерний Алматы» Николай Жоров испытал незабываемые эмоции. Как отмечали участники, игра не строилась на способностях одного игрока, здесь нужны были мастерство и слаженность всех членов команды. В ходе соревнований журналисты выручали и подбадривали друг друга, без этого не было бы хороших результатов. Пресс-тур завершился награждением победителей и вручением памятных подарков. 

