Сменился аким Бородулихинского района, где неделю бушует пожар

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и депутатами маслихата Бородулихинского района, распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева акимом Бородулихинского района назначен Ибраев Айдар Маратович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

Встреча главы области с активом района началась с минуты молчания. Нурлан Уранхаев представил нового акима и поручил использовать весь потенциал для обеспечения роста экономики и улучшения социально-экономических показателей района.

Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в селе Акшы Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.

Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты «Дидар». С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.

С октября 2022 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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