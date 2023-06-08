Лес в резервате "Семей орманы" снова горит

В кризисном центре областного ДЧС организован оперативный штаб.
Силы и средства ДЧС области Абай тушат пожар в лесном массиве на территории ГЛПР «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации семейского филиала, на территории Батпаевского лесничества загорелись деревья на предварительной площади 0,3 га.
В ликвидации задействованы 31 человек и 9 единиц техники от ДЧС области Абай, 28 человек и 14 единиц техники от лесного хозяйства.
В кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай организован оперативный штаб.
Метеообстановка: +34 градуса, ветер северный 2 м/с.
Пожарные предпринимают все необходимые усилия для предотвращения осложнения обстановки и ликвидации, добавили в МЧС.
Напомним, буквально две недели назад в резервате "Семей орманы" горело больше тысячи гектаров леса.