Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Пропавшего 10 июня тракториста резервата "Семей орманы" Сергея Архипова нашли мертвым, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Напомним, житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов поехал на тракторе тушить крупный лесной пожар в резервате "Семей орманы" и последний раз вышел на связь 9 июня. Мужчину искали все эти дни. 13 июня удалось найти трактор, на котором он уехал.
Сегодня же в 50 км от места тушения пожара полицейские обнаружили тело Сергея Архипова, необгоревшее, без внешних признаков насильственной смерти.
"Смерть при тушении пожара исключается. Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы", – уточнили в полиции.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось о гибели 14 человек при масштабном пожаре в Абайской области.
На заседании Правительства было решено, что семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.