Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Напомним, житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов поехал на тракторе тушить крупный лесной пожар в резервате "Семей орманы" и последний раз вышел на связь 9 июня. Мужчину искали все эти дни. 13 июня удалось найти трактор, на котором он уехал.

Сегодня же в 50 км от места тушения пожара полицейские обнаружили тело Сергея Архипова, необгоревшее, без внешних признаков насильственной смерти.

"Смерть при тушении пожара исключается. Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы", – уточнили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о гибели 14 человек при масштабном пожаре в Абайской области.

На заседании Правительства было решено, что семьям погибших из средств фонда "Қазақстан халқына" будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка.