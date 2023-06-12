Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара в области Абай

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По факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК, передает Kazpravda.kz.

По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов, отметили в пресс-службе.

"Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности. В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в Генпрокуратуре.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в области Абай, в ходе которого высказался о проявленной халатности и равнодушии к судьбам людей.