Более 300 человек тушат пожар в резервате "Семей орманы"

Продолжается тушение пожара в Батпаевском лесничестве в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар на предварительной площади 0,3 га.

Сейчас горение зафиксировано в 8 кварталах на ориентировочной площади 2 тысячи га.

Пожар тушат уже более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. Привлечено 4 вертолета.

По распоряжению министра по ЧС на помощь дополнительно направлены силы и средства департаментов по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, города Астаны.

Развернуты эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе школы и колледжа.

По сообщению пресс-службы акимата Абайской области, жители близлежащих сел Успенское, Поднебесное и Барышевка разъехались по родственникам. А на защиту этих населенных пунктов привлечены 122 человека и свыше 30 единиц техники.

На месте находится вице-министр Марат Кульдиков.

Напомним, буквально 2 недели назад в резервате "Семей орманы" горело больше тысячи гектаров леса.