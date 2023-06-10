Найдены тела пропавших лесников в Абайской области

Число жертв лесного пожара в Абайской области достигло 14 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших.

Ранее были обнаружены тела шести пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также Токаев освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и назначил нового главу МЧС - генерал-майора Сырыма Шарипханова.

На данный момент обстановка постепенно стабилизируется. Большая часть очагов пожара в области Абай локализована.