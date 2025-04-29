Спикер Мажилиса выступил на форуме к 80-летию Победы, состоявшемся в Волгограде

Мажилис
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в Международном форуме «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде. Мероприятие было посвящено 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Т.Таныбаев

В форуме приняли участие парламентские делегации Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других стран.

Итоговая сессия прошла с участием президентов Российской Федерации Владимира Путина и Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В своем выступлении на открытии форума Ерлан Кошанов отметил, что Вторая мировая война как одна из самых трагических страниц в летописи человечества навсегда останется частью истории многонационального Казахстана.

Мы собрались на этой священной земле в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая имеет всемирно-историческое значение. Наш святой долг – помнить о войне, о героях, об их мужестве. В этой связи хотел бы процитировать Президента Касым-Жомарта Токаева. Он сказал: «Казахстан всегда выступал и будет выступать за историческую правду, сохранение настоящей памяти об этом самом кровопролитном конфликте в истории человечества», – заявил Спикер Мажилиса.

Он также рассказал, что в год 80-летия Великой Победы по всему Казахстану пройдет около двух тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. Самым масштабным событием станет военный парад в Астане. По инициативе Главы государства более пятисот улиц в населенных пунктах по всей стране будут названы в честь уроженцев этих мест – героев войны.

Кошанов подчеркнул, что в Казахстане в годы войны были сформированы десятки военных частей, воевавших на всех фронтах. Всего на фронт ушло более 1,7 млн казахстанцев – это четверть всего населения республики на тот момент. Более половины из них не вернулись с поля боя. 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, более ста – полными кавалерами Ордена Славы, четверо из которых были дважды удостоены звания Героя Советского Союза.

Спикер Мажилиса напомнил, что в битве под Сталинградом – одной из крупнейших и самых кровопролитных за историю Второй мировой войны – героически сражались более трехсот тысяч казахстанцев. Четверо из них – Нуркен Абдиров, Карсыбай Сыпатаев, Тимофей Позолотин, Гаяз Рамаев – были удостоены звания Героя Советского Союза.

В ходе визита делегация Мажилиса приняла участие в памятных мероприятиях на Мамаевом кургане. Здесь депутаты возложили цветы к памятнику казахстанцам, мужественно сражавшимся при обороне Сталинграда, а также к памятной плите Героя Советского Союза Нуркена Абдирова, казахстанского военного летчика, героически погибшего в бою в декабре 1942 года в возрасте 23 лет.

В ходе посещения музея-панорамы «Сталинградская битва» Ерлан Кошанов от имени Мажилиса Парламента передал в дар музею мини-копию памятника Нуркену Абдирову, установленного на родине героя, в Караганде.

Казахстанские депутаты также приняли участие в работе панельных сессий форума и в церемонии зажжения Вечного огня на Аллее героев.

#мажилис #Казахстан #Россия #ДеньПобеды

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