Спортивные проекты Статьи 27 ноября 2023 г. 0:30 0 Аскар Султан До 2025 года в Казахстане будет построено 113 новых спортивных объектов и реконструировано 26 действующих, в том числе с применением механизма ГЧП. фото Министерства туризма и спорта РК Об этом рассказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, побывавший с рабочей поездкой в Костанайской области. Здесь он провел отчетную встречу, на которой присутствовали общественники, журналисты, представители местных федераций по видам спорта и турбизнеса, прославленные атлеты региона. Глава ведомства отметил что непосредственно в Костанайской области будут реализованы 44 инвестиционных проекта. При этом в регионе в рамках государственно-частного партнерства уже реконструированы и сданы в эксплуатацию такие объекты, как крытый футбольный манеж «Тобол-Арена», спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», 50-метровый плавательный бассейн и ледовый дворец спорта. Среди других проектов он также выделил строительство многофункционального туристического комплекса в Амангельдинском районе, комплекс работ по благоустройству городского пляжа в Костанае, благоустройство городского парка культуры и отдыха, расположенного в городе Рудном. Также Ермек Маржикпаев посетил ряд спортивных объектов региона, в частности, 50-метровый бассейн спортивной школы № 1 им. К. Оспанова, где укомплектованы 34 учебные группы с охватом обучающихся свыше 500 человек. Далее он ознакомился с работой крытого футбольного стадиона «Тобол-Арена», построенного в рамках ГЧП. Введенный в эксплуатацию в 2018 году манеж обустроен для проведения матчей, учебно-тренировочных сборов и массовых спортивных соревнований. Кроме того, министр побывал в Академии силовых видов спорта, где жителям региона предоставлена возможность заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом, армрестлингом, а также посетил Школу бокса. В настоящее время в регионе функционируют 32 общественных объединения по 40 олимпийским видам спорта, в том числе семь – по зимним. По олимпийским видам спорта в области работают 8 864 секции, из них 685 – по зимним видам. Этими спортивными дисциплинами в регионе занимаются порядка 200 тыс. человек, из них 66 тыс. проживают в сельской местности. #регионы #Спорт #проекты #ЗОЖ