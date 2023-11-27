Спортивные проекты

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Аскар Султан

До 2025 года в Казахстане будет построено 113 новых спортивных объектов и реконструировано 26 действующих, в том числе с применением механизма ГЧП.

фото Министерства туризма и спорта РК

Об этом рассказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, побывавший с рабочей поездкой в Костанайской области. Здесь он провел отчетную встречу, на которой присутствовали общественники, журналисты, представители местных федераций по видам спорта и турбизнеса, прославленные атлеты региона.

Глава ведомства отметил что непосредственно в Костанайской области будут реализованы 44 инвес­тиционных проекта. При этом в регионе в рамках государственно-частного партнерства уже реконст­руированы и сданы в эксплуатацию такие объекты, как крытый футбольный манеж «Тобол-Арена», спортивно-развлекательный комплекс «Костанай», 50-метровый плавательный бассейн и ледовый дворец спорта.

Среди других проектов он также выделил строительство многофункционального туристического комплекса в Амангельдинском районе, комплекс работ по благоустройству городского пляжа в Костанае, благоустройство городского парка культуры и отдыха, расположенного в городе Рудном.

Также Ермек Маржикпаев посетил ряд спортивных объектов региона, в частности, 50-метровый бассейн спортивной школы № 1 им. К. Оспанова, где укомплектованы 34 учебные группы с охватом обу­чающихся свыше 500 человек.

Далее он ознакомился с работой крытого футбольного стадиона «Тобол-Арена», построенного в рамках ГЧП. Введенный в эксплуа­тацию в 2018 году манеж обустроен для проведения матчей, учебно-тренировочных сборов и массовых спортивных соревнований.

Кроме того, министр побывал в Академии силовых видов спорта, где жителям региона предоставлена возможность заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом, армрестлингом, а также посетил Школу бокса.

В настоящее время в регионе функционируют 32 общественных объединения по 40 олимпийским видам спорта, в том числе семь – по зимним.

По олимпийским видам спорта в области работают 8 864 секции, из них 685 – по зимним видам. Этими спортивными дисциплинами в регионе занимаются порядка 200 тыс. человек, из них 66 тыс. проживают в сельской местности.

#регионы #Спорт #проекты #ЗОЖ

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