​Старинной музыки звучанье

Валентина ФИРОНОВА

В насыщенную программу автор концерта Александра Егорова включила бессмерт­ные произведения Баха, Вивальди, Генделя, Перселла, Перголези, Сарти. А исполнили их солисты театра Татьяна Вицинская, Елена Низамутдинова, Ескендер Абжанов и приглашенный певец – контратенор Тимур Низамеев. Порадовало слушателей и струнное трио «Астана Опера». Отметим, что Тимур Низамеев, чей голос самой природой предназначен для исполнения старинной музыки, окончил Международную академию им. Ренаты Тибальди и Марио Дель Монако (Пезаро, Италия). Учился у известных педагогов – Марио Милани, Аллы Симонии и Вильяма Матеуцци.

– Особое внимание хотелось бы обратить на произведение Перселла Music for a while («Музыка навсегда»), именно так мы назвали свою программу. Основной смысл произведения в том, что музыка, несмотря на проблемы и разочарования, спасает нас, – пояснил Тимур Низамеев, – Перселл – великий английский композитор, который во многом опережал свою эпоху. Его музыка актуальна и сейчас, а тексты носят глубоко философский характер. Я очень счастлив, что смог открыть это произведение столичной публике, так как в Казахстане оно исполняется редко.

Следует отметить, что старинная музыка, в том числе и барокко, относится к периоду до XVIII века. В эту эпоху расширились рамки музыкальных жанров, появился такой вид сочинений, как опера, где наряду с обыч­ными голосами был очень популярен особенный мужской голос – контратенор. И этот момент еще больше интригует тех, кто с нетерпением ждал сегодняшнего концерта.

– К музыке барокко всегда отношусь с большим трепетом. Она особенно близка и понятна моему сердцу. Исполнять ее – непростая задача. С произведениями старинной музыки я часто выступаю на разных сценах, но весь концерт в этом стиле пела впервые в паре с моим коллегой Тимуром Низамее­вым. Мы с нетерпением ждали встречи с дорогим зрителем, чтобы передать ему свое настроение, поделиться душевными переживаниями. В концерте я исполнила сочинения одного из моих любимейших композиторов – Генделя, – рассказала Елена Низамутдинова.

Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Александра Егорова. Ведущая – музыковед, «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.

Популярное

Все
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Мы фактически находимся в точке перехода – политолог об итогах референдума по новой Конституции
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Гастрономия и культура: как прошёл фестиваль DamDastour в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Праздник весны и обновления
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Конституция — стратегический выбор общества
Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Тазы, рекорды и экофестивали: как в Алматы празднуют Наурыз
В Казахстане пройдет общереспубликанская экоакция «Тазару күні»
Непрерывное исполнение эпоса принесло Казахстану мировой рекорд
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
Свыше 2 тыс человек исполнили «Қара жорға» на празднике Наурыза в Кокшетау
В АРРФР предупредили о финансовых рисках для созаемщиков по кредитам
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В АО «Пассажирские перевозки» отреагировали на жалобу о состоянии женского вагона поезда «Нурлы Жол – Семей»
15 марта – День Конституции
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
