В насыщенную программу автор концерта Александра Егорова включила бессмерт­ные произведения Баха, Вивальди, Генделя, Перселла, Перголези, Сарти. А исполнили их солисты театра Татьяна Вицинская, Елена Низамутдинова, Ескендер Абжанов и приглашенный певец – контратенор Тимур Низамеев. Порадовало слушателей и струнное трио «Астана Опера». Отметим, что Тимур Низамеев, чей голос самой природой предназначен для исполнения старинной музыки, окончил Международную академию им. Ренаты Тибальди и Марио Дель Монако (Пезаро, Италия). Учился у известных педагогов – Марио Милани, Аллы Симонии и Вильяма Матеуцци.

– Особое внимание хотелось бы обратить на произведение Перселла Music for a while («Музыка навсегда»), именно так мы назвали свою программу. Основной смысл произведения в том, что музыка, несмотря на проблемы и разочарования, спасает нас, – пояснил Тимур Низамеев, – Перселл – великий английский композитор, который во многом опережал свою эпоху. Его музыка актуальна и сейчас, а тексты носят глубоко философский характер. Я очень счастлив, что смог открыть это произведение столичной публике, так как в Казахстане оно исполняется редко.

Следует отметить, что старинная музыка, в том числе и барокко, относится к периоду до XVIII века. В эту эпоху расширились рамки музыкальных жанров, появился такой вид сочинений, как опера, где наряду с обыч­ными голосами был очень популярен особенный мужской голос – контратенор. И этот момент еще больше интригует тех, кто с нетерпением ждал сегодняшнего концерта.

– К музыке барокко всегда отношусь с большим трепетом. Она особенно близка и понятна моему сердцу. Исполнять ее – непростая задача. С произведениями старинной музыки я часто выступаю на разных сценах, но весь концерт в этом стиле пела впервые в паре с моим коллегой Тимуром Низамее­вым. Мы с нетерпением ждали встречи с дорогим зрителем, чтобы передать ему свое настроение, поделиться душевными переживаниями. В концерте я исполнила сочинения одного из моих любимейших композиторов – Генделя, – рассказала Елена Низамутдинова.

Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Александра Егорова. Ведущая – музыковед, «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.