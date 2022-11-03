​​​​​​​Степь и озеро

Путешествие по Зайсанской котловине – это гарантированные яркие впечатления от природных контрастов и озерной красоты.

Геология под ногами

По сравнению с раскрученными направлениями в таежные районы Казахстанского Алтая интерес к турам на Зайсан только набирает обороты. Вместе с тем огромный край, известный как Зайсанская впадина, стоит того, чтобы проделать долгий путь и вернуться с бесподобными фототрофеями!

Для ученых Зайсанская котловина – кладезь открытий и догадок. Геологи датируют ее образование концом мелового периода – примерно 90 млн лет назад. Планету сотрясали землетрясения, извержения. Раскололся мегаматерик Пангея, стали расходиться его части Гондвана и Лавразия. Климат то теплел, то наступало глобальное похолодание. Вымерли многие виды растений и животных. Исчезли все динозавры и большинство беспозвоночных. Их останки накапливались, измельчались, уплотнялись, превращались в известняк...

– Удивительное место, – подтвердили в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее. – Котловина находится на высоте от 400 до 1 000 метров над уровнем моря, ее протяженность – 250 километров. Геологи нашли здесь три горизонта с окаменелыми останками животных и пять слоев с флорой разных эпох. Примерно 66 миллионов лет назад равнина представляла собой болотистую местность с лесами из секвойи, платана, араукарии, гингко, магнолии, кедра, сосны, ели, ольхи, ульмы, лавра, каштана, дуба и множества других деревьев. Райские кущи! Костные остатки принадлежат животным эоцена и олигоцена – крокодилам, саламандрам, носорогам, мастодонтам.

Потом что-то произошло, климат стал меняться, подули ветра, усилилась засуха. И осадочные породы со временем покрылись слоями глины.

Один из знаменитых памятников впадины – выход цветных глин Киин-Кериш. Вот бы где вес­ти съемки оскароносной «Дюны» и всех ее приквелов и сиквелов! Пестрые слои – от ало-коричневых до голубых и зеленовато-мятных – выглядят неземными. Туристы здесь в буквальном смысле ходят по окаменелостям со следами тропического «бэкграунда». Под ногами можно найти минералы с отпечатками листьев пальм, магнолий, кипарисов, араукарий и т. д. Еще ниже идут наслоения, где находили кости древних носорогов, черепах, саламандр, сайгаков. Музейщики называют геологический памятник уникальным – ничего подобного по насыщенности и разнообразию окаменелостей нет ни в Азии, ни в Европе.

В 1982 году месторождение под названием «Пылающие адыры» было объявлено геолого-палеон­тологическим и геоморфологическим памятником природы. К слову, зайсанские месторождения нефти, газа и угля – это тоже «привет» от эры тропического климата. Лес, который рос десятки миллионов лет, сегодня стал ценным углеводородным сырьем.

История озера Зайсан тоже та еще природная драма. Как выяснили геологи, примерно 90 млн лет назад водоем был изолированным, непроточным. Но шли тектонические процессы: горы то поднимались, то разрушались, возникали гигантские разломы. Примерно 60 млн лет назад из Зайсана стал вытекать Иртыш. Еще позже озеро плюс водоем на монгольской части Алтая и Балхаш слились в единое море размером с современный Каспий. Затем озера вновь «разбежались».