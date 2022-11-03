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​​​​​​​Степь и озеро

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Путешествие по Зайсанской котловине – это гарантированные яркие впечатления от природных контрастов и озерной красоты.

Геология под ногами

По сравнению с раскрученными направлениями в таежные районы Казахстанского Алтая интерес к турам на Зайсан только набирает обороты. Вместе с тем огромный край, известный как Зайсанская впадина, стоит того, чтобы проделать долгий путь и вернуться с бесподобными фототрофеями!

Для ученых Зайсанская котловина – кладезь открытий и догадок. Геологи датируют ее образование концом мелового периода – примерно 90 млн лет назад. Планету сотрясали землетрясения, извержения. Раскололся мегаматерик Пангея, стали расходиться его части Гондвана и Лавразия. Климат то теплел, то наступало глобальное похолодание. Вымерли многие виды растений и животных. Исчезли все динозавры и большинство беспозвоночных. Их останки накапливались, измельчались, уплотнялись, превращались в известняк...

– Удивительное место, – подтвердили в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее. – Котловина находится на высоте от 400 до 1 000 метров над уровнем моря, ее протяженность – 250 километров. Геологи нашли здесь три горизонта с окаменелыми останками животных и пять слоев с флорой разных эпох. Примерно 66 миллионов лет назад равнина представляла собой болотистую местность с лесами из секвойи, платана, араукарии, гингко, магнолии, кедра, сосны, ели, ольхи, ульмы, лавра, каштана, дуба и множества других деревьев. Райские кущи! Костные остатки принадлежат животным эоцена и олигоцена – крокодилам, саламандрам, носорогам, мастодонтам.

Потом что-то произошло, климат стал меняться, подули ветра, усилилась засуха. И осадочные породы со временем покрылись слоями глины.

Один из знаменитых памятников впадины – выход цветных глин Киин-Кериш. Вот бы где вес­ти съемки оскароносной «Дюны» и всех ее приквелов и сиквелов! Пестрые слои – от ало-коричневых до голубых и зеленовато-мятных – выглядят неземными. Туристы здесь в буквальном смысле ходят по окаменелостям со следами тропического «бэкграунда». Под ногами можно найти минералы с отпечатками листьев пальм, магнолий, кипарисов, араукарий и т. д. Еще ниже идут наслоения, где находили кости древних носорогов, черепах, саламандр, сайгаков. Музейщики называют геологический памятник уникальным – ничего подобного по насыщенности и разнообразию окаменелостей нет ни в Азии, ни в Европе.

В 1982 году месторождение под названием «Пылающие адыры» было объявлено геолого-палеон­тологическим и геоморфологическим памятником природы. К слову, зайсанские месторождения нефти, газа и угля – это тоже «привет» от эры тропического климата. Лес, который рос десятки миллионов лет, сегодня стал ценным углеводородным сырьем.

История озера Зайсан тоже та еще природная драма. Как выяснили геологи, примерно 90 млн лет назад водоем был изолированным, непроточным. Но шли тектонические процессы: горы то поднимались, то разрушались, возникали гигантские разломы. Примерно 60 млн лет назад из Зайсана стал вытекать Иртыш. Еще позже озеро плюс водоем на монгольской части Алтая и Балхаш слились в единое море размером с современный Каспий. Затем озера вновь «разбежались».

– Обязательно нужно приезжать с камерой или хотя бы со­временным смартфоном, чтобы сделать на память снимки, – заметили в музее. – Представьте только – в Восточном Казахстане можно увидеть места, где когда-то плескалось Алтайское море! Такие кадры гарантированно собирают сотни лайков в соцсетях.

Живая пустыня

На первый взгляд зайсанская равнина выглядит однообразной и скучной. Полупустыня, барханы, глина, галечник, солончаки, жидкая полынь, кочки со странными травянистыми метелками, пятаки с саксаулами... Можно ехать час-два, и кажется, глазу не за что зацепиться. И… это ошибка! В свое время исследователь и знаток восточноказахстанской природы биолог Юрий Зинченко собрал здесь изумительные кад­ры растительного и животного мира. На снимках – усыпанные ягодой заросли облепихи, сосновый лес, ивы и тополя вдоль реки, цветущий на сопках шиповник, дельта Черного Иртыша с камышовыми островками…

– Остались записи путешественников XIX века, где говорится, что рядом с озером раньше рос лес, – рассказывал ученый. – Местные жители его вырубили, сохранилось только красноречивое название Тополев мыс.

Черный Иртыш впадает в Зайсан тремя рукавами. Дельта – просторный болотистый учас­ток, поросший тростником. На закате водная гладь отражает фантастическую палитру от нежно-розового до багрового. Помимо Черного Иртыша озеро принимает воды Кальджира, Кендерлыка, Кулуджуна, Букони. Из Зайсана вытекал когда-то мощный Белый Иртыш, однако с возведением Бухтарминской гидроэлектростанции уровень воды поднялся в среднем на 2 метра. Озеро стало частью Бухтарминского водохранилища. Огромную акваторию практически от границы с Китаем до Семея теперь называют Зайсан-Иртышским бассейном. Ушли под воду многие острова, мысы, затоны, села… Впрочем, это совсем другая история.

Наука называет фауну Зайсанской котловины уникальной. Здесь соседствуют животные, которые относятся к разным климатическим зонам и формально не должны встречаться друг с другом. Например, обитают восточный удавчик, полосатый полоз, такырная и зайсанская круглоголовки, центрально­азиатская и глазчатая ящурки – герои пустынь и полупустынь. Орнитологи описали девять видов жаворонков, дрофу, джека, саджу, чернобрюхого рябка – это птицы, характерные для степи. В горах, окружающих котловину, встречаются архар, манул, каменная куница и суперредчайший малыш-грызун селевиния. Гнездятся степной орел, орлан-белохвост, курганник, сокол балобан, беркут, скопа. В дельте Черного Иртыша плавучие острова освоили колонии кудрявого и розового пеликанов. По берегам в камышовых зарослях водятся выпь, колпица, белые и серые цапли, море разнообразных уток и гусей. Любят на озере сделать передышку во время перелета лебеди-кликуны.

– Фауна роскошная, – высказывал в свое время научный восторг Юрий Зинченко. – Кажется, безжизненная пустыня, но свернул с дороги – и вот они места, где водятся кабаны, косули, ондатры. Даже лоси заходят! В зимний период здесь держатся волки и лисицы. Местная фауна насчитывает 68 видов зверей, 287 видов птиц, 14 видов пресмыкающихся. Многие занесены в республиканскую Красную книгу. Есть эндемики, которые не встречаются больше нигде, например, зайсанская круглоголовка.

Ученые настороженно относятся к идее расширения туристического бизнеса в крае. В музее есть ценный экспонат – записи конца XIX века, сделанные старожилом Зайсана, краеведом, знатоком быта казахов Андреем Степановичем Хахловым. Они шокирующие! «Исчезли с горизонта котловины дикие верблюды, не видно диких лошадей и куланов, редко заходят сюда тигры и барсы, – рассказал краевед. – Уединились сайга, газель и саксаульная сойка. В 1873 году здесь видели последних куланов, гораз­до раньше исчезли верблюды и дикие лошади. А в 1894 году был отмечен последний тигр... Сайга, прежде бродившая по всей котловине тысячными табунами, теперь уже оттеснена отовсюду».

Похожие сведения о хищничестве на Зайсане привел в своей книге об Иртыше краевед Илья Зырянов. «В середине XIX века красной рыбы добывалось до 2,5 тысячи пудов, – писал знаток здешней истории. – В 1837 году было выловлено 41 тысяча штук осетров и крупных стерлядей. Старожилы рассказывали, что рыбы было так много, что подростков не отпускали одних смотреть снасти, так как иногда осетры опрокидывали лодки. Белую рыбу в те времена почти не ловили. Крупных щук использовали зимой вместо вех на льду озера. В результате хищнической ловли рыбные запасы быстро истощались, их не хватило и на сто лет».

К началу XX века осетры и стерляди в Зайсане и на Иртыше стали редкостью, а к концу столетия полностью исчезли.

– Природа пустынь, полупустынь, степных озер чрезвычайно уязвима к антропогенному воздействию, – заметили в музее. – Ее можно сравнить с хрупким равновесием. Даже для экологического туризма необходима научно просчитанная нагрузка. И ее ни в коем случае нельзя превышать.

Под охраной

В 1967 году по предложению научной общественности был учрежден первый в Восточном Казахстане Кулуджунский государственный зоологический заказник. Под охрану взяли значительную часть песчаного массива Кызылкум и долину нижнего течения реки Кулуджун. Поводом стало множество обитающих в зайсанской впадине крас­нокнижных птиц и животных, а также характерных для этих мест редких растений.

В 1968 году на юго-западе котловины был организован Тарбагатайский государственный заказник, в который со временем включили Шиликтинскую долину и хребет Манырак. Туристы едут сюда полюбоваться цветением диких пионов и миндаля, понаблюдать за редчайшими птицами – черным аистом, змееядом, степным орлом. Ставят палатки, вооружаются термосами с кофе или чаем, подносят к глазам бинокли. И… получают наслаждение. Каждый день солнце встает над пустынями Зайсанской котловины, давая надежду на существование этого хрупкого, уникального, прекрасного мира.

Золото саков

Историческая фишка Зайсанской котловины – Шиликтинская долина. Равнина длиной 80 км тянется между хребтами Тарбагатай, Манырак, Сауыр-Сайкан. Это действительно Царская долина, поражающая количеством курганов – их более 200. В самом центре долины – элитарные огромные захоронения периода ранних саков.

Первые раскопки здесь прошли еще в 1960-х годах. Замечательный археолог Сергей Черников при исследовании кургана № 5 обнаружил 524 золотых предмета. В том числе бляшки в виде летящего оленя, фигурки орлов, рыбы, кабана. Все выполнены в неповторимом зверином стиле.

Продолжение научных открытий связано с исследованиями казахстанского археолога Абдеша Толеубаева. В 2003 году экспедиция под его руководством раскопала крупнейший курган № 1. Несмотря на то что захоронение было ограб­леным, оно преподнесло немало сенсаций. Под насыпью высотой почти 8 метров в усыпальнице из лиственницы были найдены скелет, а также 4 333 золотых изделия: бляхи в виде барса, беркута, оленя, волчонка, архара. Подлинный шедевр искусства древних кочевников – бляшка с изображением геральдической композиции из двух оленей. Антропологи смог­ли по черепу воссоздать облик погребенного вельможи. Находку сразу назвали шиликтинским «золотым человеком».

В 2016 году удачу принесли раскопки кургана № 16, датируемого VII–VI веками до нашей эры. Исследователи нашли более 2 тыс. украшений из листового золота в том же зверином стиле. Отдельно ученые изучили технологию сооружения кургана, раскрыли секреты древних строителей.

– Золотые украшения из некрополя «Шиликты» являются наиболее ранними в искусстве саков, – пояснили в историко-краеведческом музее. – Они использовались только для парадной одежды. Правитель надевал такую во время празднеств или важных церемоний. Одежда, украшенная золотом, служила также погребальным нарядом.

Сегодня реконструированный костюм является музейным экс­понатом. А долина с древними курганами стала отдельным туристическим направлением. К слову, раскопки здесь продолжаются. Как говорят ученые, работы археологам хватит еще на десятки лет. Каждый новый полевой сезон – это почти стопроцент­ная научная сенсация. Всегда есть на что посмотреть, чему удивиться.

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